فريق الإمارات يتوج بلقب طواف المجر للدراجات الهوائية

المصدر: وام

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حقق مارك هيرشي من فريق الإمارات للدراجات الهوائية لقب طواف المجر بعد إلغاء المرحلة الأخيرة من السباق نظراً للظروف الجوية السيئة.

وقبل الوقت المقرر لانطلاق المرحلة الأخيرة صرح المنظمون بأنه لن تكون هناك سباقات متوسطة، ولا نقاط ، ولا فائز في هذه المرحلة وسيقوم الدراجون بعمل 8 لفات حول الحلبة لتحية الجماهير وسيظل التصنيف العام كما كان قبل هذه المرحلة.

وتمثل النتيجة النهائية الفوز الـ25 لفريق الإمارات هذا الموسم.

وقال هيرشي: "برغم أن الجو كان ماطراً، استمتعت بكل لحظة من الرحلة في بودابست ..نأسف لإلغاء المرحلة الأخيرة من السباق ولكنني أعتقد أنها كانت الخيار الأكثر أمانًا ..أدى الفريق بشكل جيد هذا الأسبوع وأنا سعيد لأنني تمكنت من تحقيق الفوز".

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