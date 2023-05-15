220 لاعباً يتنافسون على لقب الشارقة ماسترز للشطرنج

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

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يتنافس 220 لاعباً من 64 دولة على لقب النسخة السادسة من بطولة الشارقة ماسترز للشطرنج التي تنطلق غداً، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 60 ألف دولار.

وتقام على هامش بطولة الشارقة ماسترز للشطرنج التي تستمر منافساتها حتى 25 مايو الجاري، بطولة التحدي بمشاركة 66 لاعباً بهدف تطوير التصنيف الدولي وزيادة الاحتكاك والخبرة للاعبين المواطنين وكذلك بطولة الفيوتشر الأولى للشطرنج بمشاركة 72 لاعباً ولاعبة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر أمس بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتحدث خلاله الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة، وعمران عبدالله نائب رئيس اللجنة المنظمة، وعمر نعمان آل علي مدير البطولة، ورجائي نعمان السوسي المنسق العام، وممثلو الشركات الراعية.

وأكد الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن النسخة الحالية تعتبر من أهم البطولات على المستوى العالمي، خصوصاً أنها تجمع أفضل الأساتذة الدوليين الكبار واللاعبين الدوليين وحملة الألقاب من مختلف أنحاء العالم وتمنح فرصة كبيرة للاعبي أندية الدولة والمنتخب للاحتكاك والاستفادة من هؤلاء اللاعبين المخضرمين.

وأضاف أن نادي الشارقة أصبح مقصداً لكل الشطرنجيين في العالم بفضل السمعة الجيدة التي يحظى بها على مستوى التنظيم، والخبرة التي اكتسبها من البطولات الكبرى التي نظمها سابقاً مثل بطولات الجائزة الكبرى للرجال والسيدات وبطولة نجوم العالم والنسخ السابقة لبطولة الماسترز.

ورفع رئيس اللجنة المنظمة أسمى عبارات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رعايته الكريمة للبطولة ودعمه الكبير لكل فعاليات النادي.

نخبة الأبطال

وقال عمر نعمان آل علي مدير البطولة: «الحدث يجمع أفضل الأساتذة الدوليين الكبار واللاعبين الدوليين وحملة الألقاب من مختلف أنحاء العالم، كما أن المعدل التصنيفي للبطولة 2619 نقطة مما يجعلها الأعلى تقييماً على مستوى جميع البطولات المنظمة في العالم على مدار تاريخ البطولات الشطرنجية الدولية المفتوحة ونسبة لعدد اللاعبين المشاركين».

وأضاف أن الأستاذ الدولي الكبير الإيراني بارهام مقصودلو المصنف الأول على البطولة بمعدل 2734 نقطة، ومعه الهندي الكبير جوكيش 2732 نقطة، والأستاذ الدولي الهندي الكبير فيديت سانتوش 2731، والصيني يو يانج جي 2729، وساجيليوف سنان 2712 نقطة، والأمريكي نيمان هانز 2708، ومواطنه روبسون راي 2704، والهندي الكبير ارجون ريجييسكي 2701، ويشارك من الإمارات عدد من اللاعبين يتقدمهم سالم عبدالرحمن والأستاذ الدولي سعيد إسحاق وعمران الحوسني وعمار السدراني وعبدالرحمن الطاهر.

كما وجه الاتحاد العربي برئاسة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا الدعوة إلى عدد من اللاعبين العرب للمشاركة في البطولة، بهدف مساعدتهم على تطوير مستواهم الفني ورفع تصانيفهم الدولية.

وقال عمران عبدالله نائب رئيس اللجنة، إن هناك برنامجاً ثقافياً وترفيهياً للضيوف يحمل شعار «تعرف على الشارقة» ويتضمن رحلات إلى منتزه الشارقة الصحراوي بالشارقة ومربى الأحياء المائية وبيت الحكمة ونادي الفروسية وإقامة دوري كرة القدم بين اللاعبين المشاركين وتحدي حديقة البينت بول.

وأوضح رجائي السويسي أن قائمة ضيوف الشرف تضم اركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، ودانا اوزولا مساعدة رئيس الاتحاد الدولي، وسامي سفاريني نائب رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، وإبراهيم جلول رئيس الاتحاد الجزائري، وفوزي بورجعة رئيس الاتحاد الليبي، وجودت شاكر رئيس الاتحاد اللبناني، وعلي عباس رئيس الاتحاد السوري، وياسين حسن رئيس اتحاد جيبوتي، وعايشة محمد رئيسة اتحاد جزر القمر للشطرنج، وأحمد عبدي رئيس اتحاد الصومال للشطرنج.

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