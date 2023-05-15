طارق المهيري: إنجازات المواي تاي في المونديال محطة مهمة

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب طارق محمد المهيري المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي الأمين العام للاتحاد العربي للمواي التاي عن فخره بالنتائج المميزة والنجاحات، التي حققها المنتخب الوطني لدى مشاركته في بطولة العالم للمواي تاي، التي جاءت لتؤكد حجم العمل الفني، والتخطيط الكبير لاتحاد اللعبة، مبيناً أن هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة، ودافعاً كبيراً لمزيد من الألقاب في الاستحقاقات الدولية والقارية المقبلة.

وقال : نهدي هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، وشعب الإمارات، وداعم مسيرة اللعبة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، مضيفاً: دعم سموه واهتمامه قادنا لمراحل متطورة، والوقوف في صدارة مشهد التنافس على الألقاب في البطولات والمحافل العالمية، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى عبدالله النيادي رئيس اتحاد اللعبة، ومتابعته الدقيقة وتوجيهاته المستمرة، التي كان لها الأثر الكبير في وصول منتخباتنا إلى مستويات متميزة، مشيداً بجهود الكادر الفني والإداري واللاعبين، بمناسبة الإنجاز المميز.

بدوره أهدى ياسر سالم الساعدي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ رئيس بعثة منتخبنا الوطني في بطولة العالم الإنجاز الجديد إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، تثميناً لدعمه السخي ورعايته المستمرة لنهضة وتطوير اللعبة حتى وصلت إلى هذه المكانة المرموقة، مؤكداً أن مواي تاي الإمارات يعاصر مرحلة مميزة سواء على صعيد الإنجازات وتطوير قاعدة اللعبة، والمشاركة في البطولات الكبرى، والتنظيم الداخلي للبطولات المحلية والدولية، ما يقود مسار برامج خططنا لتحقيق إنجازات مهمة، خلال المراحل المقبلة، متوجهاً بالشكر إلى عبدالله النيادي رئيس الاتحاد ودوره الكبير في تثبيت دعائم النجاح لمسيرة تفوق اللعبة.

تكريم

واحتفى اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ بإنجازات المنتخب الوطني، الذي اختتم مشاركته المميزة في بطولة العالم للمواي تاي بحصاده 6 ميداليات ملونة، وذلك باستقبال حافل بالورود لدى وصول البعثة فجر أمس إلى أرض الوطن قادمة من العاصمة التايلاندية بانكوك، التي استضافت الحدث على مدار 10 أيام، بمشاركة أكثر من 700 رياضي، يمثلون 102 دولة من مختلف قارات العالم.

وكان في مقدمة المستقبلين للبعثة في مطار أبوظبي الدولي علي خوري، وخالد السويدي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، الذين قاموا بتقديم الورود لأعضاء البعثة، تقديراً لمشاركتهم المميزة والمستويات الفنية العالية، التي قدمها الأبطال في مشوارهم، خلال البطولة، التي تعد من أقوى وأفضل البطولات من ناحية المستوى ومشاركة نخبة نجوم العالم في الحدث.

وأهدت بعثة منتخبنا الوطني الإنجاز إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، مؤكدين حرصهم على مواصلة مسيرة رفد الدولة بمزيد من الإنجازات في جميع المحافل العالمية بطموح رفع علم الدولة عالياً وتجسيد التمثيل المشرف.

وكان منتخبنا الوطني قد حصد 6 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين عبر اللاعبة زينب بوحمادة في وزن 57 كجم، واللاعب محمد مرضي في وزن 67 كجم، بجانب فضية اللاعب إبراهيم بلال في وزن 63.5 كجم، و3 ميداليات برونزية عن طريق اللاعب محمد التويزي في وزن 51 كجم، بجانب برونزيتين عن طريق اللاعبة سلامة الجنيبي في وزن 75 كجم، ومنافسات واي كرو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز