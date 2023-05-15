فورستروم يحقق حلمه في «السباق إلى دبي»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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حقق السويدي سيمون فورستروم حلمه بتحقيق أول لقب في مسيرته في جولة دي بي ورلد للغولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بتتويجه بلقب بطولة سودال البلجيكية المفتوحة، ويتقدم إلى المركز السابع عشر في ترتيب الموسم الحالي للجولة، التي تقام، بالشراكة مع رولكس بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

كسب فورستروم اللقب بعد منافسة قوية في ملعب نادي رينكفين الدولي في مدينة أنتويرب البلجيكية، حيث تطوف الجولة التي تحمل شعار «السباق إلى دبي»، عبر مختلف دول وقارات العالم بموسم حافل يضم 43 بطولة.

وأنهى فورستروم المنافسات برصيد 17 ضربة تحت المعدل، ليكسب 460 نقطة، ويتقدم 54 خطوة ليصبح بالمركز 17 في ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 714 نقطة.

جاء بالمركز الثاني في البطولة مواطنه السويدي ينس دانتورب برصيد 16 ضربة تحت المعدل، ليحقق 305 نقاط، ويرفع إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 523 نقطة، ويتقدم 64 خطوة، ليصبح بالمركز 27 في ترتيب «السباق إلى دبي».

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