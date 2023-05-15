شباب الأهلي نجم موسم «الطاولة»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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حقق شباب الأهلي، ثنائية كرة الطاولة في مسابقات الرجال، بعد تتويجه بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة الطاولة للفرق، بتغلبه على الوصل بنتائج مباريات 3 - 1، في الدور النهائي الذي أقيم في صالة نادي أبوظبي لألعاب المضرب في ختام موسم 2022 - 2023.

وتوج المهندس داوود الهاجري رئيس اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، فريق شباب الأهلي بلقب البطولة، بحضور حسن الزرعوني الأمين العام للاتحاد، وعبد الرحمن المنهالي العضو المنتدب لنادي أبوظبي لألعاب المضرب المدير المالي في اتحاد كرة الطاولة، وعبد الله العطاس عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وسبق أن توج شباب الأهلي بدرع دوري الرجال هذا الموسم، فيما احتفظ بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة الطاولة للموسم الثالث على التوالي، بعدما بلغ نهائي البطولة الغالية بفوزه على الشارقة 3-2، فيما تخطى الوصل فريق النصر 3 - 1 في الدور نصف النهائي.

نتائج

وتجدر الإشارة إلى أن الموسم المنتهي لكرة الطاولة، شهد تتويج النصر بطلاً لمسابقات دوري الشباب ودوري الناشئين وكأس الاتحاد، والشارقة بكأس الأشبال، وفاز لاعب النصر مايكل دابروفسكي بلقب فردي الرجال في بطولة الدولة الأولى، ونال لاعبا الشارقة علي الدمرداش لقب الشباب، وأحمد سعيد لقب الأشبال، ولاعب الوصل داني روهان لقب الناشئين.

بينما فاز بألقاب بطولة الدولة الثانية لكرة الطاولة، صلاح الدين عبد الحميد من شباب الأهلي بلقب الرجال، وكل من محمد محمود وأحمد سعيد من نادي الشارقة بلقبي الشباب والأشبال بالترتيب، وعلي أحمد من النصر بلقب الناشئين، وحصل لاعبا النصر عبد الله محمد وحسين الحواي، على لقب مهرجاني البراعم الأول والثاني بالترتيب، في حين، فاز بألقاب الزوجي، ماسيج لوكزاك وجاسم محمد من الوصل بلقب الرجال، وزميلاهما ناصر متعب وراشد هلال بلقب الأشبال، ومنصور عبد الله وعلي الدمرداش من الشارقة بلقب الشباب، وأنيرود بلاجي وعلي الحواي من النصر بلقب الناشئين.

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