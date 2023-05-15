الأعمال الإنشائية تتواصل بميدان الذيد لسباقات الهجن

المصدر: الشارقة - البيان

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عقد نادي الشارقة لسباقات الهجن اجتماعاً، لمناقشة وتقييم الوضع الحالي للأعمال الإنشائية، التي تم إنجازها في ميدان الذيد لسباقات الهجن، ومتابعة سير العمل، بحضور مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، والمهندس خليفة الدرمكي مدير دائرة الأشغال العامة في المنطقة الوسطى، والمهندس محمد المنصوري من دائرة الأشغال، وممثلي مجلس الشارقة الرياضي المهندس خليفة السويدي، والمهندس محمد طارق، واطلع الحضور خلال الاجتماع على مخططات الأعمال الإنشائية، التي تم إنجازها، والخطط المستقبلية للتجهيزات الإنشائية النهائية للميدان.

وأكد مطر علي بن هودين الكتبي أن الاجتماع تضمن الاطلاع على سير العمل، وما تم إنجازه مؤخراً في ميدان الذيد لسباقات الهجن، من رصف الطرق الداخلية للميدان وإنارتها، ورصف أرضية الميدان وبناء برج للمراقبة، وكذلك تجهيز ورصف حظائر تجهيز الهجن، كما تم مناقشة جملة من الموضوعات ذات الاختصاص بالأعمال التطويرية بأرضية الميدان.

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