الشارقة بطل كأس رئيس الدولة للتايكوندو

المصدر: الشارقة - وام

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توج الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير مكتب الشارقة الرقمية، نادي الشارقة الرياضي بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للتايكوندو للمرة السادسة على التوالي، بعدما حصل على كأس المركز الأول لفئة الذكور في البطولة التي استضافها صالة الألعاب الرياضية بنادي الشارقة في الحزانة.

ونجح النادي في الحصول على العلامة الكاملة بعد فوزه بكؤوس جميع المراحل (الرجال والشباب والناشئين)، في حين حصل على كأسي المركز الثالث لفئتي الآنسات والناشئات في البطولة التي شاركت فيها 5 أندية وأكثر من 140 لاعباً ولاعبة.

ونال مدرب الفريق عبدالله حاتم المازمي جائزة المدرب المتميز، وحصل نجم الفريق حمدان يعقوب لاعب فئة الشباب على جائزة أفضل لاعب بالموسم.

وأهدى المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الفردية، الكأس الغالية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عرفاناً وتقديراً للرعاية الكريمة التي تحظى بها الألعاب الفردية من سموه ورؤيته السديدة التي بفضلها تحققت الإنجازات، مشيداً بالأداء الذي قدمه أبناء النادي.

حضر مراسم التتويج عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكوندو، والمهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، وزايد السويدي نائب رئيس الاتحاد، ومحمد إسحاق المدير الفني للاتحاد.

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