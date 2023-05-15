«المارد» و«نورمانديا» يتوّجان بكأسي «الوثبة ستاليونز» في البرازيل

المصدر: ساو باولو - وام

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شهد سباقا «الوثبة ستاليونز»، بمضمار «سيداد جارديم» العشبي في نادي «الجوكي كلوب» في ساو باولو بالبرازيل، أمس، مشاركة نوعية للخيول الأبطال في السباقين، برعاية النسخة 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويقام المهرجان تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، لملاك ومربي الخيول العربية الأصيلة، والتراث العريق للدولة، حسب استراتيجية المهرجان.

وفاز «في جي راج المارد» لجوس كارلوس جيمراش، بإشراف ثياجو هيدار، وقيادة الفارسة جين الفيس، بلقب السباق الأول لكأس «الوثبة ستاليونز» للجائزة الكبرى للأمهار، لمسافة 1300 متر على العشب، والبالغ جائزته 5,000 دولار.

وشهد السباق مشاركة 7 أمهار في سن ثلاث سنوات فما فوق، وحل في المركز الثاني «كلابتون» بقيادة إيدفالدو سيلفا، فيما جاء في المركز الثالث «مهاتما راش»، بقيادة جيفسلون بيسبو. وحصدت المهرة «نورمانديا راش» لاجروبيكيوريا دو شابا، بإشراف لوكاس كوينتانا، وقيادة مايكل سيلفا، لقب السباق الثاني لمسافة 1300 متر على كأس «الوثبة ستاليونز» للمهرات للجائزة الكبرى، البالغة 5,000 دولار.

وشاركت في السباق أفضل 6 مهرات في سن ثلاث سنوات فما فوق، في المواسم الأخيرة، بما في ذلك 4 أبطال، وجاءت في المركز الثاني «نيزا راش»، بقيادة ايدفالدو سيلفا، فيما جاءت ثالثة «هولي بول راش»، بقيادة رودنيك فيانا. وعقب ختام الأشواط قام ألمير خوسيه ريبيرو، مدير الرابطة البرازيلية لمربي الخيول العربية الأصيلة، يرافقه عدد من أعضاء الجوكي كلوب، بتتويج الأبطال الفائزين في السباقين.

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