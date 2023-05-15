«الأبيض» يهزم ليبيا ويتصدر كأس العرب للشاطئية

المصدر: (دبي - البيان)

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فاز منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم الشاطئية على نظيره الليبي بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت على شاطئ كورنيش الحمراء في مدينة جدة، ضمن مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب، سجل أهداف «الأبيض» راشد عيد، أحمد بشر، وليد بشر، هيثم الكعبي، وعلي المحمدي، وتغلب منتخب جزر القمر على الكويت بالركلات الترجيحية 4 - 2، بالمجموعة نفسها.

ويلتقي اليوم منتخبنا الوطني مع جزر القمر، وليبيا مع الكويت في الجولة الثانية للبطولة، ويتصدر «أبيض الشاطئية» المجموعة برصيد 3 نقاط، يليه منتخب جزر القمر بنقطة واحدة، وحلّ منتخبا الكويت وليبيا بالمركزين الثالث والرابع بلا نقاط.

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