الجودو يختتم مشاركته في «عالمية الدوحة»

المصدر: (دبي - البيان)

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اختتم منتخب الإمارات للجودو مشاركته الإيجابية في بطولة العالم الدوحة 2023، التي اختتمت أول من أمس، وذلك على مستوى الفردي برفع حصته من نقاط التأهل لدورة ألعاب باريس الأولمبية 2024، التي أسفرت عن تتويج اليابان ببطولة العالم برصيد 5 ميداليات ذهبية وفضيتين و4 برونزيات بقيادة سوني أكيرا بطلة الوزن الثقيل فوق 78 كجم.

من جانبه، ثمّن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد النجاح الفني والتنظيمي الذي حققته بطولة الدوحة، مهنئاً منتخب اليابان على احتفاظه بصدارة البطولة والترتيب العام على مستوى العالم للجودو.

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