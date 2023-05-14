درع «تفوق التايكواندو» لـ«الفجيرة للفنون القتالية»

المصدر: الفجيرة - وام

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توج نادي الفجيرة للفنون القتالية، بدرع التفوق العام التايكواندو لموسم 2022 - 2023، بمجموع النقاط، وذلك للعام الخامس على التوالي، في إنجاز قياسي لكونه أول نادٍ يحتفظ باللقب لخمس سنوات متتالية، جاء ذلك في حفل ختام موسم اتحاد التايكواندو، الذي أقيم بالتزامن مع إقامة بطولة كأس رئيس الدولة للتايكواندو.

وتقدمت إدارة وأسرة نادي الفجيرة للفنون القتالية بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية، لما يقدمه سموه من دعم متواصل ومتابعة حثيثة تترجم التطور في أداء النادي وإنجازاته.

الجدير بالذكر أن أبرز نتائج النادي لهذا الموسم كأس المجموع العام لفئة المواطنين، والتي تعتبر الرافد الرئيسي للاعبي المنتخب الوطني للتايكواندو، ويأتي هذا الإنجاز مكملاً لنتائج مميزة حققها النادي على مستوى التايكواندو والرياضات الأخرى دولياً ومحلياً وبعد أيام من تتويج نادي الفجيرة للفنون القتالية أفضل نادٍ عربي بحسب موقع تتويج نيوز المختص بالألعاب الفردية.

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