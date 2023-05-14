شباب الأهلي يتوّج بكأس رئيس الدولة لكرة الطاولة

المصدر: أبوظبي - وام

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فاز فريق شباب الأهلي بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة الطاولة للفرق بعد فوزه على الوصل 3 - 1 مساء اليوم، في صالة نادي أبوظبي لألعاب المضرب في ختام موسم اللعبة، ونجح شباب الأهلي بتحقيق اللقب الثالث على التوالي في بطولة الكأس.

وتوّج المهندس داوود الهاجري رئيس اتحاد الإمارات لكرة الطاولة شباب الأهلي بلقب البطولة بحضور حسن الزرعوني، الأمين العام للاتحاد، وعبدالرحمن المنهالي العضو المنتدب لنادي أبوظبي لألعاب المضرب، المدير المالي في اتحاد كرة الطاولة، وعبدالله العطاس عضو مجلس إدارة الاتحاد.

كان شباب الأهلي بلغ نهائي البطولة بفوزه على الشارقة 3 - 2 فيما تخطى الوصل فريق النصر 3 - 1 في الدور نصف النهائي.

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