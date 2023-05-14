تأهل ثلاثي دبي لنصف نهائي كأس السلة

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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تأهلت فرق النصر وشباب الأهلي والوصل «ثلاثي دبي»، للدور نصف النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة السلة، وانضمت للشارقة الذي أراحته القرعة عن خوض الدور ربع النهائي، وجاء تأهل النصر بعد فوزه على الظفرة 91 - 72 في صالة نادي الجزيرة، وشباب الأهلي على البطائح 96 - 67 في صالة نادي الوصل، والوصل على الوحدة في صالة نادي النصر 104 - 64.

ويقام الدور نصف النهائي الجمعة المقبل، ويلتقي فيه شباب الأهلي مع الوصل والشارقة مع النصر، وتقام المباراة النهائية يوم الجمعة 26 مايو الجاري.

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