انطلاق منافسات سن الفطامين للهجن بميدان الذيد

المصدر: وام

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انطلق اليوم على ميدان الذيد 20 شوطا لسن الفطامين لهجن أبناء القبائل لمسافة 1500 متر والذي نظمه نادي الشارقة لسباقات الهجن بمكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وجاءت نتائج المراكز الأولى في السباق خلال الشوط الأول بفوز "نجود" لطناف راشد محمد القايدي بزمن وقدره 2:11:91 دقيقة وفي الشوط الثاني فوز " شاهين" لمحمد عبيد علي معدن الكتبي وجاء الشوط الثالث فوز "معزه " لـ خالد عبيد خليفة الشوين بزمن قدره 2:9:21 دقيقة والشوط الرابع "صايل" لـ سيف مهير علي الخرم الكتبي بزمن بلغ 2:08:59 دقيقة والشوط الخامس " ظباء" لسلطان سعيد عبدالله الكتبي بزمن قدره 2:08:4 دقيقة و الشوط السادس "شاهين" لمحمد عبيد علي معدن الكتبي..

والشوط السابع "الشاهينية " لـ خليفة ربيع بن غويث الكتبي بزمن 2:09:52 دقيقة والشوط الثامن " برستيج " لمحمد هاشل راشد الخاطري بزمن بلغ 2:10:29 دقيقة فما نال الشوط التاسع "الشاهينية" لـ سعيد عبيد بن ميالة الكتبي بزمن بلغ 2:8:92 دقيقة والشوط العاشر "شاهين" لـ عبيد سالم حمد الحافري بزمن 2:11:32 دقيقة ..و الشوط الحادي عشر "الشاهينية" لـ عبدالله جعفر سهيل مرخان الكتبي بزمن قدره 2:11:01 دقيقة والشوط الثاني عشر "شاهين" لـخالد علي ثاني الشامسي بزمن 2:11:16 دقيقة والشوط الثالث عشر "الشاهينية" لـسيف علي بن كندية بزمن 2:11:40 دقيقة والشوط الرابع عشر " شاهين " لـ حميد راشد خليفة الغفلي بزمن قدره 2:07:92 دقيقة والشوط الخامس عشر " الشاهينية" لـ محمد سعيد محمد الكتبي بزمن قدره 2:11:76 دقيقة و الشـوط السادس عشر "شاهين" لـ أحمد سالم سيف الجابري بزمن دقيقة2:9:69.

أما أشواط الصعـوب لأهل المنطقة الوسطى فقد حقق في الشــــوط السابع عشر "التماس "لـ عبدالعزيز سعيد مصبح القايدي بتوقيت قدره 2:9:79 دقيقة وفي الشوط الثامن عشر "نبه" لـ عبدالعزيز سعيد مصبح القايدي بزمن بلغ 2:14:57 دقيقة و الشـوط التاسع عشر "طرفه " لأحمد سالم سيف الجابري بتوقيت 2:11:36 دقيقة لتختتم الأشواط بالشوط العشرين وكان من نصيب " الشبابي" لـ علي سعيد بن طارش الكتبي بتوقيت وقدره 2:12:82دقيقة .

وأكد مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن أن سباقات مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في ميدان الذيد سوف تتواصل كل يوم “أحد” من كل أسبوع في منافسات جديدة ، مثمنا دعم سموه لرياضة سباقات الهجن والمتمثلة في رعاية العديد من المهرجانات والفعاليات التي تقام طوال العام والتي أثرت رياضة الهجن في مختلف أنشطتها وسباقاتها.

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