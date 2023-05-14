المري والمر يتوّجان الفائزين في البطولة الدولية لألعاب القوى

المصدر: وام

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توّج معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد ألعاب القوى،، الفائزين بالبطولة الدولية لفئتي الرجال والسيدات.

وأقيمت البطولة التي نظمها اتحاد ألعاب القوى في نادي ضباط شرطة دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي، والمصنفة من الاتحاد الدولي للعبة بالمستوى E، لأول مرة بدولة الإمارات، كما أنها تعتبر ثاني أكبر بطولة على مستوى غرب آسيا والخليج، بعد الدوري الماسي في قطر.

وشهدت البطولة مشاركة 150 لاعباً ولاعبة من بين أفضل اللاعبين حول العالم يمثلون 22 دولة في 15 مسابقة فردية، مع سباقي تتابع.

وحصد النيجيري صن داي المركز الأول في سباق 100 متر رجال، وفاز الروماني تودر أندريا بلقب مسابقة دفع الجلة رجال، فيما نالت اللبنانية ماريا نوحرا لقب سباق 400 متر سيدات وحواجز.

وتوج العماني سالم صالح بالمركز الأول في مسابقة الوثب الطويل رجال، ونالت اللبنانية عزيزة سبيتي المركز الأول في فئة سباق 100 متر سيدات، كما نال اللبناني مارك انتوني المركز الأول في فئة 400 متر حواجز رجال، والروماني ربوبرت بيرج لقب سباق 400 متر، والكويتي إبراهيم الظفيري المركز الأول في سباق 800 متر رجال.

وفازت سلطنة عمان بسباق الفرق 100 متر في 4، فيما فازت رومانيا بسباق 400 متر في 4.

وحققت الرومانية ميرلا لويس المركز الأول في سباق 800 متر سيدات، فيما فاز القطري ياسر سالم بسباق 3 آلاف متر رجال، والرومانية ميري ديسيميوس بالمركز الأول في سباق 200 متر سيدات، والبريطاني توبي هاريس المركز الأول في سباق 200 متر رجال، فيما ظفر العماني أحمد الحوسني بسباق 1500 متر.

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