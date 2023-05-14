منتخب الشاطئية يفوز على نظيره الليبي في أولى مبارياته بكأس الاتحاد العربي

المصدر: وام

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فاز منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية على نظيره الليبي 5-2 في أولى مبارياته ببطولة كأس الاتحاد العربي، التي تستضيف منافساتها مدينة جدة السعودية بمشاركة 12 منتخباً عربياً.

وقدم لاعبو منتخب الإمارات عرضا متميزاً أمام منافس قوي، واستطاعوا حسم نتيجة المباراة الأولى لمصلحتهم ليتصدر المنتخب ترتيب المجموعة الثالثة التي تضم معهما منتخبي الكويت وجزر القمر.

أحرز أهداف منتخب الإمارات كل من راشد يعقوب وأحمد بشر ووليد بشر وهيثم الكعبي وعلي محمدي، بينما أحرز هدفي منتخب ليبيا كل من أحمد محمد وإسلام العبيدي.

ومن المقرر أن يخوض منتخبنا الوطني ثاني مبارياته في البطولة يوم الإثنين في مواجهة منتخب جزر القمر.

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