«زيوريخ» بطل «دلما للمحامل الشراعية» 60 قدماً

المصدر: المرفأ - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز المحمل «زيوريخ» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وبقيادة النوخذة خليفة مهير سعيد المزروعي بلقب النسخة السادسة لـ «سباق دلما» التاريخي للمسافات الطويلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وجاء تتويج المحمل «زيوريخ» بلقب «النسخة السادسة» في 2023، بعد تفوقه في الأمتار الأخيرة على منافسه محمل «حشيم» لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بقيادة النوخذة حسن عبدالله محمد المرزوقي صاحب المركز الثاني.

وحل ثالثاً محمل «الشقي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبقيادة النوخذة خلف بطي مصبح حمد المري، وحصد «نمران» لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بقيادة النوخذة على عبدالله محمد المرزوقي والمتوج بلقب «النسخة الرابعة في 2021» المركز الرابع في النسخة الحالية.

وجاءت انطلاقة السباق وأعطى «إشارة البدء» سالم راشد الرميثي المدير العام لنادي أبوظبي للرياضات البحرية.

تتويج

وتوج الفائزين معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسالم راشد الرميثي المدير العام لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، كما تم تكريم شركاء النجاح من الجهات الراعية والداعمة للنسخة السادسة

جوائز

وتوزعت جوائز السباق التي وصل مجموعها إلى 30 مليون درهم كأعلى قيمة جوائز في تاريخ سباقات التراث البحري، على 120 متسابقاً.

وحصل البطل على 1.3 مليون درهم، فيما حصل الوصيف على مليون درهم، والثالث على 800 ألف درهم، مقابل 700 ألف درهم للرابع، و650 ألف درهم للخامس، كما تم تخصيص 3 سيارات جوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في السباق التاريخي.

رعاية

وثمّن الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، المستمرة للسباق للموسم السادس على التوالي، والنابع من اهتمام سموه الدائم بالرياضات التراثية، مؤكداً أن هذه الرعاية تشكل حافزاً لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وقال: «الحفاظ على الموروث الحضاري، وتطوير السباقات البحرية لتصبح قبلة ومتنفساً لأهل البحر، هي مسيرة عقود من الاهتمام المستمر والتي وضع لبنتها الأولى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتبقى بمثابة رسالة لكل الأجيال ومنبعاً ينهل منه الجيل الصاعد اليوم أسرار مهنة الأجداد والآباء».

ولفت إلى أن ارتباط اسم السباق الأكبر في تاريخ السباقات التراثية البحرية على مستوى الدولة والمنطقة باسم «دلما» يعزز من القيمة التاريخية للجزيرة الغالية في نفوس الجميع.

وهنأ الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، أبطال السباق وقال: «الجميع فائز».

وقال معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي: «إن مهرجان سباق دلما التاريخي بدورته السادسة كان استثنائياً وعكس الحرص الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة من أجل استدامة التراث الإماراتي والتشجيع على الحفاظ عليه والترويج له، وترسيخ قيمه ونقله للأجيال، وتعزيز أجندة فعاليات أبوظبي الثقافية والتراثية، والتي تأتي بالتزامن مع مبادرات عام الاستدامة».

وأضاف معاليه: «إن المهرجان بدورته السادسة سجل نجاحاً جديداً يضاف لسجل المهرجانات التراثية في أبوظبي، وذلك بفضل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة، ومشاركة المؤسسات الوطنية «شركاء النجاح» من الجهات الراعية والداعمة للمهرجان».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز