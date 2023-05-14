«الإمارات للطب الرياضي» بدبي يستعرض أحدث التقنيات

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي افتتحت في مقر جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في المدينة الطبية بدبي أعمال النسخة الأولى من مؤتمر الإمارات للطب الرياضي بمشاركة أكثر من 500 متحدث وزائر من دولة الإمارات ومختلف دول العالم.

وحضر الافتتاح الشيخ عبدالله بن حمد الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام والقوة البدنية، ومحمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، وعبدالله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، ومريم المطروشي رئيسة مجلس الرياضيين في شرطة دبي وعضو اللجنة المنظمة لمؤتمر الإمارات للطب الرياضي، وعدد من العاملين في الاتحادات الرياضية الوطنية والجامعات والمراكز الطبية من دولة الإمارات ومن مختلف دول العالم.

مشاركة

وجاء في اليوم الأول 7 جلسات علمية تضمنت عدداً من المحاضرات وأوراق العمل، بالإضافة إلى ورشتي عمل، حيث تناولت الجلسات عدداً من المواضيع المهمة في مجال الطب الرياضي، بمشاركة أطباء وأساتذة جامعات من دولة الإمارات ومختلف دول العالم. وخصصت الجلسة الأولى لطب كرة القدم، والثانية لأداء رياضيي النخبة، فيما كانت الجلسة الثالثة مخصصة لإصابات الكتف وتطوير عضلاته، والجلسة الرابعة مخصصة لحركة وإصابات الكوع. كما تتضمن فعاليات اليوم الثاني اليوم الأحد 6 جلسات تسلط الضوء على حركة وعضلات وإصابات باقي أجزاء الجسم التي تستخدم في مختلف الرياضات.

وقال سعيد عبدالغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة: «تحرص الهيئة العامة للرياضة على العمل وتضافر الجهود مع شركائها لتنمية مختلف جوانب العمل الرياضي في دولة الإمارات، بما يعزز مكانتها الإقليمية والعالمية في هذا القطاع الحيوي تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة.

رعاية

وأكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي أن رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي لمؤتمر الطب الرياضي تؤكد الدعم والرعاية التي يحظى بها قطاع الطب الرياضي في الدولة كونه يعد من العوامل الأساسية في دعم تطوير الأداء والمحافظة على الأداء العالي الذي يقدمه اللاعبون وضمان استمراريتهم في تقديم أفضل مستوى لأطول فترة ممكنة وكذلك عودتهم السريعة للملاعب في حال حدوث إصابات.

مبادرة

وقالت الدكتورة مريم المطروشي رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي وعضو اللجنة المنظمة لمؤتمر الإمارات للطب الرياضي: إن مشاركة مجلس الرياضيين في شرطة دبي ستكون بمبادرة القافلة الرياضية التي تهدف إلى إجراء أول بحث ودراسة المستقبل الرياضي للإمارات وهي أول دراسة استشرافية مجتمعية رياضية على مستوى الدولة والشرق الأوسط والعالم العربي باعتبار الطب الرياضي جزءاً رئيسياً من الدراسة.

وقال الدكتور عبدالله الرحومي رئيس جمعية الإمارات لإعادة التأهيل والطب الرياضي (ESRSM): من خلال التعاون ومشاركة الخبرات، يمكننا أن نساهم في بناء مستقبل الطب الرياضي، وأن نساعد في إحداث أثر إيجابي يؤتي ثماره في حياة الرياضيين والمجتمع بشكل عام.

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