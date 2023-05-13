ناشئو الإمارات يتألقون في «الفنون القتالية» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهدت البطولة الخامسة للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي استضافتها صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية اليوم، منافسات قوية وأداءً رفيع المستوى للمواهب الإماراتية في الفئات المختلفة، تخللها حضور جماهيري كبير من محبي الرياضة الذين استمتعوا بمجموعة من النزالات القوية وسط أجواء مليئة بالحماس.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين كريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، والعميد محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي للفنون القتالية المختلطة، وعدد من ممثلي الأندية والأكاديميات المشاركة.

تقدم ملحوظ

وأعرب كريث براون عن سعادته بالتطور السريع لرياضة الفنون القتالية المختلطة في دولة الإمارات، وقال: «كان من المثير للاهتمام أن نشهد هذا الارتفاع في مستوى الكفاءة الفنية للمشاركين في هذه النسخة من البطولة». وتابع براون: «حققت دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً على صعيد الرياضة خلال أقل من عام، وكان منتخبها الوطني قد تمكن من الفوز بأول ميدالية ذهبية في بطولة العالم للناشئين، في إنجاز يستحق الإشادة والتقدير، وهذا التطور الكبير لا يقتصر فقط على اللاعبين، بل يشمل أيضاً المدربين، والفنيين، وجميع العاملين في هذا الاتحاد المجتهد الذي يمثل نموذجاً للنجاح».

مشروع ملهم

وأكد أن دولة الإمارات تمتلك مشروعاً ملهماً للارتقاء بالرياضة والقيام بدور رائد في صناعة الأبطال والمواهب خلال الأعوام المقبلة، مشيراً إلى أن استثمار الإمارات بهذه الرياضة سيحقق العديد من المكاسب الاستراتيجية خلال العقد المقبل، وسيجعل من أبوظبي واحدة من أكثر العواصم تأثيراً في الفنون القتالية المختلطة.

نجاح تنظيمي

من جانبه، أشاد محمد حميد بن دلموج الظاهري بالنجاح التنظيمي المبهر للبطولة على المستويات كافة، وخصوصاً على صعيد استقدام نخبة أبطال الرياضة من فئة الناشئين للمشاركة في المنافسات، ما يرسخ مكانة العاصمة أبوظبي وجهة مفضلة لرياضات الفنون القتالية المختلطة ونجومها.

وقال: «حققت البطولة أهدافها وخرجت بالعديد من المكاسب في وقت تستعد العاصمة أبوظبي لاستضافة بطولة العالم للناشئين للفنون القتالية المختلطة، التي تمثل واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية على الأجندة العالمية للرياضة، وتابعنا عن كثب التطور المستدام لأداء اللاعبين واكتسابهم التجربة والاحتكاك والخبرة، ما سيعزز تحضيراتهم وجاهزيتهم للالتحاق بصفوف المنتخب الوطني وخوض منافسات بطولة العالم والتفوق فيها والوصول بعلم الإمارات إلى منصة التتويج».

حضور نسائي

وتمكنت اللاعبة زمزم الحمادي، من أكاديمية «أدما»، من التفوق على منافستها اليازي البدوي، من أكاديمية «فورس سبورتس»، في النزال النسائي الوحيد خلال منافسات فئة وزن 62 كغم.

الفوز بالإخضاع

وتقول الحمادي: «سعادتي لا توصف بهذا الإنجاز، وتحقيق الميدالية الذهبية بعد حسم النزال بالإخضاع، الفنون القتالية المختلطة رياضة تحتاج إلى تقنيات مختلفة عن رياضات الدفاع عن النفس الأخرى، وأشكر الجهاز الفني والمدربين الذين ساعدوني خلال الفترة الماضية على الإعداد الأمثل لهذه اللحظة المهمة في مسيرتي، كما أشكر الاتحاد على إفساح المجال أمام بنت الإمارات للتألق في هذه الرياضة المتميزة».

النجار بطلاً

وشهدت بطولة الفنون القتالية المختلطة الرابعة للناشئين تتويج حمدان محمد النجار، من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بطلاً للإمارات لفئة الناشئين لوزن تحت 48 كغم بعد تغلبه في النزال النهائي على اللاعب زايد الحمادي، من أكاديمية «أدما»، وقال النجار: «إن شعور التتويج باللقب يشكل حافزاً كبيراً للاعبين في بداية مسيرتهم الاحترافية». وأضاف أن هذا الانتصار المهم سيتوج استعداداته لخوض منافسات بطولة العالم في أبوظبي، وهي البطولة الحلم لكل اللاعبين.

وفي أبرز نتائج البطولة تمكن اللاعب العقيلي الزعابي، من أكاديمية «أدما»، من تحقيق لقب وزن الريشة دون 65.8 كغم، واللاعب راكان اليماحي، من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، من التتويج بلقب وزن 37 كغم، وتوج اللاعب سلطان الغصين، من أكاديمية «أدما»، بطلاً لفئة الشباب وزن دون 70.3 كغم، كما توج اللاعب سعيد النعيمي، من أكاديمية «أدما»، بطلاً لوزن دون 57 كغم، وثاني المهيري، من الأكاديمية نفسها، بطلاً لوزن دون 62 كغم.

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