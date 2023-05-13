الشارقة يتخطى مليحة بصعوبة في تمهيدي أغلى كؤوس اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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نجا حامل اللقب فريق اليد في نادي الشارقة، بصعوبة من مصيدة منافسه مليحة، بعد أن نجح «الملك» في قلب تأخره بفارق ثلاثة أهداف مع نهاية الشوط الأول، وبتعادل أخير 24/24 قبل ختام المباراة لينتزع الفوز بنتيجة (27-24)، في مباراة جمعتهما، اليوم، على صالة نادي النصر لحساب الدور التمهيدي من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مسك ختام مسابقات موسم مرحلة الرجال، وفرط مليحة بفرصة إنهاء الشوط الأول متقدماً على الشارقة بنتيجة (12-9)، بعد شوط ثانٍ نجح خلاله لاعبو «الملك» في استعادة اتزانهم، وفرض التعادل قبل ثلاث دقائق على صافرة النهاية (24-24)، ومن ثم انتزاع الفوز بفارق ثلاثة أهداف وبنتيجة (27-24).

كما شهد الدور ذاته، فوز شباب الأهلي على الجزيرة (27-21) في مباراة جمعتهما على صالة نادي العين، قبل أن يحقق الوصل لانتصارٍ عريض على دبا الحصن بفارق تسعة أهداف وبنتيجة (34-25) في مباراة أقيمت على صالة نادي مليحة، ويسدل الستار عن الدور بفوز العين على النصر (33-25) في مباراة استضافتها صالة نادي الجزيرة.

نظام البطولة

وقضى نظام البطولة، بأن تقام مبارياتها بنظام خروج المغلوب، وعلى ملاعب محايدة، على أن تستهل من دورها الربع النهائي، في مواجهات تحدد نتائجها هوية المتأهلين إلى الدور نصف النهائي الذي ينطلق في 20 مايو الجاري، ومن ثم النهائي في 27 مايو الجاري.

وفي مباراتي نصف النهائي المقرر إقامتها في 20 الجاري، ضرب الشارقة بفوزه الصعب موعداً مع العين في أولى مواجهات المربع الذهبي، فيما سيلاقي شباب الأهلي جاره الوصل.

فوز طبيعي

بدوره، لم يجد شباب الأهلي صعوبة في تحقيق انتصاره على الجزيرة، بعد شوط أول أنهاه «فرسان دبي» متقدمين بفارق أربعة أهداف وبنتيجة (15-11)، وأتبعه شباب الأهلي بتوسيع الفارق خلال مجريات الشوط الثاني نحو الفوز بنتيجة المباراة (27-21).

وفي سيناريو مشابه، عرف العين كيفية إنهاء الشوط الأول متقدماً على النصر بواقع (17-12)، وأتبعه «الزعيم» بتوسيع فارق الأهداف خلال الشوط الثاني وحسم المباراة بنتيجة (33-25).

واستطاع الوصل وضع فارق مريح مع نهاية الشوط الأول في لقائه أمام دبا الحصن بواقع (18-12)، قبل أن يواصل «الأصفر» مهمة زيادة فارق الأهداف خلال مجريات الشوط الثاني وتسجيل انتصاره العريض بنتيجة (34-25).

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