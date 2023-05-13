أبوظبي تستضيف بطولة الجراند سلام في أكتوبر في ثوب جديد

المصدر: دبي - البيان

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أشاد ناصر التميمي أمين السر العام لاتحاد الإمارات للجودو أمين الصندوق العام للاتحاد الدولي للجودو منذ عام 2007، بعد إعادة انتخابه لدورة قادمة خلال الجمعية العمومية للاتحاد التي عقدت على هامش بطولة العالم للجودو - الدوحة 2023، التي اختتمت منافساتها على مستوى الفردي أمس، كما أشاد بالدعم الكبير الذي يجده قطاع الشباب والرياضة من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، مما أسهم في تبوؤ العديد من شباب الإمارات المناصب الريادية الإدارية الرياضية في مختلف المجالات الإقليمية والدولية.

وثمّن التميمي الرعاية الكريمة والدعم المعنوي والمادي الذي وجده في بداية مشواره الخارجي من قبل سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي منذ ترشيحه الأول في 2007، موضحاً أن جودو الإمارات أسهم بشكل بارز في نشر اللعبة على مستوى المنطقة والإقليم بفضل متابعة واهتمام محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد الذي استحق وسام الاتحاد الدولي للجودو باختياره عبر رئيسه المجري ماريوس فايزر على هامش بطولة آسيا والمحيط الهادي لكبار الجودو التي أقيمت بالفجيرة برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في 2019، سفيراً فوق العادة للصداقة والسلام للاتحاد الدولي للجودو، وذلك تثميناً للدور الذي يقوم به في نشر اللعبة والقفزة الكبيرة التي حققتها في السنوات الماضية على المستوى المحلي والإقليمي وخاصة دول الخليج العربي.

شكر

وتوجه ناصر التميمي بالشكر إلى رئيس الاتحاد الدولي للجودو وكافة الأعضاء لدعمهم ومساعدته خلال فترة توليه أمانة الصندوق آملاً مواصلة المشوار بنفس التعاون وروح الجماعة خلال الدورة الجديدة، كذلك شكر أعضاء المفوضية الأوروبية والموظفين وجميع الاتحادات الرياضية الوطنية التي ساعدته في مهمته، كما أشاد أمين الصندوق العام للاتحاد الدولي للجودو بالنجاح التنظيمي الرائع الذي حققته بطولة العالم للجودو الحالية التي احتضنتها دولة قطر الشقيقة مواصلة لنجاحات دول مجلس التعاون الخليجي الرياضية في مختلف الأحداث الرياضية.

واختتم التميمي مؤكداً جاهزية أبوظبي لاستضافة بطولة أبوظبي جراند سلام السنوية للجودو في ثوبها الجديد بعد انتهاء جائحة الكورونا، وذلك خلال الفترة من 24 – 26 أكتوبر 2023، والتي ترافقها الكثير من الفعاليات الرياضية الجماهيرية مواصلة لنجاحات الإمارات الرياضية التنظيمية، استثماراً لتألق الجودو الإماراتي باعتباره الرياضة الأولمبية الأولى مستفيداً من دعم ورعاية القيادة الرشيدة.

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