3 مباريات في انطلاقة أغلى كؤوس السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تنطلق، اليوم، بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة السلة للرجال بـ 3 مباريات في توقيت موحد هو السابعة والنصف مساء على ملاعب محايدة بحسب نظام البطولة، حيث يلتقي شباب الأهلي والبطائح في صالة نادي الوصل، والوصل والوحدة في صالة نادي النصر، والنصر والظفرة في صالة نادي الجزيرة.

ومنحت القرعة، فريق الشارقة، بطاقة العبور المجانية إلى الدور نصف النهائي، حيث ينتظر المتأهلين الثلاثة من مواجهات الدور ربع النهائي، ويقام الدور نصف النهائي يوم الجمعة 19 المقبل ويتواجه فيه المتأهل من شباب الأهلي والبطائح مع الفائز من الوصل والوحدة على أن يلتقي الشارقة مع المتأهل من النصر والظفرة، وتقام المباراة النهائية يوم الجمعة 26 مايو الجاري.

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