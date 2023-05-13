سباق دلما للمحامل الشراعية اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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قرر نادي أبوظبي للرياضات البحرية تأجيل انطلاق سباق مهرجان دلما التاريخي السادس للمحامل الشراعية إلى صباح اليوم وذلك بسبب عدم ملاءمة الأحوال الجوية وحالة الرياح والطقس أمس.

وتم تأجيل السباق نظراً للأجواء غير المثالية لإقامة السباق أمس، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد، ويتابع النادي وبشكل دائم مع المركز الوطني للأرصاد تفصيلات سرعة الرياح وحالة الجو، وستكون انطلاقة السباق اليوم.

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت في وقت سابق عن إمكان إقامة السباق في الأيام من الخميس وحتى الأحد لهذا الأسبوع من أجل أن تقام المنافسة التاريخية في الأجواء المثلى والأنسب.

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