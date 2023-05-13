«الفنون القتالية المختلطة» في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق، اليوم، منافسات النسخة الخامسة من بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة 32 من نخبة اللاعبين الناشئين في مختلف الفئات.

وتشهد البطولة مجموعة من المنافسات والنزالات الحماسية بين نخبة اللاعبين من أبرز الأندية في الدولة، ومنها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وذا فورس سبورتس، ونادي شباب الأهلي، وأكاديمية أدما الإماراتية، وأكاديمية وولفز زون للفنون القتالية المختلطة.

إقبال كبير

وقال محمد الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة باتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: «يسرنا هذا الإقبال الكبير على التسجيل والمشاركة في منافسات النسخة الخامسة من البطولة، ما يؤكد تنامي شعبية الفنون القتالية المختلطة بالدولة. ويعكس هذا الإقبال نجاح جهودنا في تحقيق النتائج المرجوة وتعزيز مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للرياضات القتالية، كما نفخر بدعم وتطوير المواهب المحلية وتوفير منصة للرياضيين الإماراتيين الناشئين لإظهار مهاراتهم وصقلها وإعدادهم للمشاركة في الاستحقاقات الخارجية المقبلة».

وأضاف: «تشكل هذه البطولة محطة مهمة للاعبينا للاستعداد بالشكل الأمثل لبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين التي تنطلق في أغسطس المقبل بالعاصمة أبوظبي وكلنا ثقة بأن اللاعبين سيبذلون جهوداً مضاعفة للوصول إلى منصة التتويج».

وبدوره قال اللاعب أحمد الجابري من أكاديمية «ذا فورس سبورتس» وينافس في فئة 70 كجم: «أشعر بحماس كبير للمشاركة في هذه النسخة من البطولة، علماً بأنها أول مشاركة لي، وأتطلع إلى تقديم أداء يليق بالجهد الذي بذلته في التدريبات».

وأضاف الجابري: «البطولة منصة مهمة في رحلة استعدادات اللاعبين للمشاركة في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين بأبوظبي وهي الحدث الأبرز الذي نحرص عبره على تشريف الوطن والصعود بعلم الإمارات إلى منصة التتويج وأود أن أشيد بجهود الاتحاد في نشر الرياضة والترويج لها وتنظيم أقوى البطولات التي تجذب نخبة اللاعبين من المنطقة والعالم».

وقال عمر الرئيسي من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وينافس في فئة وزن 57 كجم: «قمنا بالاستعداد بشكل جيد لهذه المحطة المهمة، فالبطولة توفر أجواء مثالية وبيئة احترافية متميزة تحاكي أبرز البطولات العالمية، وهي أفضل إعداد للمشاركة في بطولة العالم في أبوظبي».

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