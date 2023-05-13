مؤتمر الإمارات للطب الرياضي.. النسخة الأولى تنطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق، صباح اليوم، أعمال النسخة الأولى من مؤتمر الإمارات للطب الرياضي، الذي تنظمه جمعية الإمارات للتأهيل والطب الرياضي، وتستضيفه جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في المدينة الطبية بدبي.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 500 طبيب ومختص في الطب الرياضي وإعادة التأهيل من دولة الإمارات، ومن مختلف الدول، الذين ينتمون لأكثر من 30 جنسية، ويمثلون العشرات من الجامعات العالمية والمراكز الطبية المرموقة، الذين يحضرون إلى دبي للمشاركة في جلسات المؤتمر، التي تمتد على يومين، وعرض أحدث الأجهزة والتقنيات الخاصة بمختلف جوانب الطب الرياضي سواء للاعبي كرة القدم أو رياضات المرأة وأصحاب الهمم، وغيرها.

وقال الدكتور عبد الله الرحومي رئيس جمعية الإمارات للتأهيل والطب الرياضي رئيس المؤتمر: لا يقتصر دور الطب الرياضي في علاج الرياضيين وتطوير الأداء للاعبين وحسب، بل يعد مصدراً اقتصادياً مهماً كون الطب الرياضي يعد مجالاً سريع النمو في جميع أنحاء العالم، يشمل مجموعة من الأفرع الطبية، من ضمنه جراحة العظام، التأهيل الحركي، أمراض القلب، التغذية، الأعصاب علوم الجينات وغيرها، وقد بلغت قيمة سوق الصناعات الدوائية والعلاجية في الطب الرياضي عالمياً 10.93 مليارات دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن تبلغ قيمتها نحو 21.86 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مما يجعلها من الصناعات العلاجية الضخمة في العالم، والتي تهدف الجمعية إلى تطويرها في الدولة مع شركائها المختلفين، وتهدف جمعية الإمارات للتأهيل والطب الرياضي، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية الرياضية والطبية في الدولة إلى جعل مؤتمر الإمارات للطب الرياضي ملتقى سنوياً ومنصة عالمية، تقام في دولة الإمارات، لكن تأثيرها يصل إلى الرياضة في مختلف دول العالم، ويسهم في تحقيق نتائج إيجابية مهمة.

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وأضاف: يضم برنامج المؤتمر 40 محاضرة وورشتي عمل، يقدمها 43 متحدثاً في 13 قسماً مختلفاً من مجالات الطب الرياضي، حيث اليوم الأول تقام 7 جلسات، وورشتا عمل في كل جلسة عدد من المحاضرات، وأوراق العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الخامسة و40 دقيقة عصراً، وتكون كل جلسة من الجلسات مخصصة لجانب مهم من الرياضة، بمشاركة أطباء وأساتذة جامعات عالمية، وستكون الجلسة الأولى مخصصة لطب كرة القدم، والثانية مخصصة لأداء رياضيي النخبة، فيما ستكون الجلسة الثالثة مخصصة لإصابات الكتف وتطوير عضلاته، والجلسة الرابعة مخصصة لحركة وإصابات الكوع.

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