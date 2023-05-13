الخلفاوي: إدارة «العميد» سر إنجازات «أم الألعاب»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أشاد محمد الخلفاوي المدير الفني لألعاب القوى بنادي النصر بالنتائج التي حققها لاعبو النادي في النسخة الأخيرة من بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لألعاب القوى، التي نظمها اتحاد الإمارات لألعاب القوى، في نادي ضباط شرطة دبي، بمشاركة 331 لاعباً ولاعبة، مثلوا 18 نادياً، لفئات الرجال، والسيدات، والناشئين والناشئات، بالتزامن مع اليوم العالمي لألعاب القوى.

وأكد الخلفاوي أن دعم إدارة العميد سر تفوق لاعبي النصر في منافسات «أم الألعاب»، مضيفاً: لقد قدموا أفضل ما لديهم، خلال تلك البطولة، ونجحوا في قيادة «العميد» إلى منصة التتويج في فئة الناشئين، بعدما حصدوا 106 نقاط، وبفارق كبير عن منافسيهم، إذ حل نادي أبوظبي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة، واتحاد كلباء في المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

وأوضح أن نجوم النصر الواعدة في فئة الناشئين نجحت في حصد 12 ميدالية ملونة، موزعة بين 8 ميداليات ذهبية في مسابقات الوثب الطويل، والثلاثي، رمي الرمح، والقرص، والجلة، والإطاحة بالمطرقة، و100 متر تتابع، و3000 متر جري، ونالوا 3 فضيات في مسابقات 200 و100 متر عدو، و2000 متر موانع، وحصلوا على ميدالية برونزية واحدة في مسابقة 400 متر عدو.

تخطيط

وأشار إلى أن نتائج ناشئي النصر يؤكد أنهم على الطريق السليم في عالم ألعاب القوى، ويدلل على حجم الدعم والمساندة القوية من قبل إدارة النادي لكل الألعاب، وخصوصاً ألعاب القوى، ولكل المراحل السنية بداية من الناشئين حتى العموم، وتمنى أن تكون تلك النتائج بداية للمزيد من الإنجازات المسجلة من لاعبي النصر.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق الوصل توج بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لألعاب القوى للعموم رجال، بعد حصوله على 102 نقطة، وأحرز شباب الأهلي المركز الثاني برصيد 89 نقطة، والشارقة المركز الثالث برصيد 81 نقطة، وتفوق نادي الشارقة لرياضة المرأة في فئة السيدات بحصد 135 نقطة، وجاء البطائح وصيفاً برصيد 69 نقطة، ونادي الإمارات ثالثاً برصيد 24 نقطة، وحقق نادي الإمارات كأس الناشئات برصيد 87 نقطة.

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