حامد الروسي يشارك في تحكيم «دوري الأمم للكرة الطائرة»

المصدر: (دبي - البيان)

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اختار الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، الحكم الإماراتي حامد الروسي للمشاركة في إدارة مباريات النسخة الجديدة من منافسات دوري الأمم للكرة الطائرة 2023 المرة العاشرة.

وسيشارك الروسي في إدارة مباريات الأسبوع الأول لمنافسات السيدات التي تستضيفها مدينة أنطاليا التركية في الفترة من 30 مايو الجاري وحتى 4 يونيو المقبل، ويدير بعدها مباريات الأسبوع الثالث للرجال، بمدينة أنهايم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ومن ثم يشارك في إدارة نهائي دوري الأمم للسيدات بولاية تكساس الأمريكية بمدينة أرلنغتون في الفترة من 12 وحتى 26 يوليو المقبل. وعبر الروسي عن سعادته بهذه الثقة الغالية من قبل الاتحاد الدولي.

والتي تنعكس إيجاباً على مستوى تحكيم الكرة الطائرة في الإمارات. وقال: «وجودي على مستوى بطولات العالم، مصدر فخر واعتزاز دائم لي، وخاصة أني أعد نفسي ممثلاً للكرة الطائرة الإماراتية في المحافل الدولية، وسفيراً أيضاً للطائرة الخليجية والعربية». وأكد أن ما وصل إليه يجسد مسؤولية اتحاد اللعبة في تعزيز ودعم الكوادر التحكيمية على المستوى الدولي.

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