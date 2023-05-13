4 مباريات في انطلاق أغلى كؤوس اليد اليوم

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

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تشهد ساحات كرة اليد في الخامسة من مساء اليوم، 4 مباريات ساخنة ضمن الدور التمهيدي «ربع النهائي» لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بنسختها الـ«46»، ويتأهل الفائزون إلى نصف نهائي البطولة الذي ينطلق السبت المقبل.

وتشهد صالة راشد بن حمدان بنادي النصر مواجهة من العيار الثقيل بين فريق الشارقة الساعي للدفاع عن اللقب وجاره فريق مليحة والذي بدوره ينشد تجاوز ضربة البداية، ويتجه شباب الأهلي إلى مدينة العين للقاء فريق الجزيرة في مباراة يديرها طاقم تحكيم دولي عراقي مكون من فاضل عمران، وخالد حسني.

وذلك بناء على رغبة شباب الأهلي، وتجري المباراة الثالثة بصالة أرينا الرياضية بنادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي، وتحتضن الموقعة المثيرة بين النصر والعين، بدوره يبحث فريق الوصل عن التأهل من بوابة دبا الحصن وهو يخوض أولى مبارياته تحت إشراف مدربه الوطني سعيد راشد الذي حل خلفاً لخالد أحمد.

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