رئيسة سلوفينيا تستقبل محمد بن سليم

المصدر: ليوبليانا - البيان

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استقبلت ناتاشا بيرك موسار، رئيسة سلوفينيا، محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، وبحث الجانبان مستقبل رياضة السيارات في سلوفينيا، كما التقى بن سليم مع روبرت غولوب رئيس وزراء سلوفينيا، وزوران يانكوفيتش رئيس بلدية ليوبليانا، وتم تناول تعزيز الاهتمام برياضة السيارات في سلوفينيا ودعم اتحاد رياضة السيارات في سلوفينيا، كما جرت مباحثات مع إحدى منظمات السيارات في سلوفينيا للتعاون في بناء حلبة سباق متعددة الاستخدامات.

وتحتل سلوفينيا موقع الصدارة في تصميم المكونات وتصنيعها لصناعة السيارات الكهربائية، وتسعى إلى أن تصبح مساهماً رئيسياً في توفير نقل آمن ومستدام بأسعار معقولة.

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