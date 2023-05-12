منتخب المواي تاي الإماراتي يتوّج بـ 6 ميداليات ملونة في بطولة العالم بتايلاند

المصدر: وام

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أحرز منتخبنا الوطني للمواي تاي 6 ميداليات ملونة (ذهبيتان وفضية واحدة و3 برونزيات) في بطولة العالم، المقامة بتايلاند من 5 إلى 13 مايو بمشاركة أكثر من 700 رياضي يمثلون 102 دولة.

وفازت اللاعبة زينب بوحمادة بذهبية وزن 57 كجم، بعد فوزها في النهائي على البرتغالية ماتيلدا رودريجز، وحقق اللاعب محمد مرضي ذهبية وزن 67 كجم بتفوقه في النزال النهائي على الروسي سيرجي سولفيف.

كما حقق اللاعب إبراهيم بلال فضية وزن 63.5 كجم أمام الروسي ماكسيم ميسنكوف، بالإضافة إلى 3 برونزيات حصدها اللاعب محمد التويزي في وزن 51 كجم، واللاعبة سلامة الجنيبي في وزن 75 كجم ومنافسات "واي كرو".

وتوّج طارق محمد المهيري المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي، الأمين العام للاتحاد العربي للمواي التاي بطل الإمارات محمد مرضي بذهبية 67 كجم، مشيداً بالجهود المميزة التي قدمتها بعثة الإمارات، بالمشاركة المشرفة في البطولة،

وأهدى عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للكيك بوكسينج الإنجاز الجديد لمنتخبنا إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات.

وأكد أن الدعم السخي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة لرياضة المواي تاي يقودنا لأعلى المراتب في البطولات والمحافل العالمية"، مثمناً رعاية سموه واهتمامه الكبير لنهضة وتطوير رياضة المواي تاي.

وقال: "سعداء بالنتائج المميزة والإيجابية التي حققها المنتخب ببطولة العالم، ونتوجه بالتهنئة والتبريكات للأبطال المتوّجين بالميداليات، والجهازين الفني والإداري وكافة أعضاء بعثة منتخبنا الوطني، تقديراً لجهودهم الكبيرة ومستواهم الفني المشرف في المحفل العالمي".

وأضاف: "فخورون بإنجازات لاعبينا الأبطال والصورة المبهرة التي تابعها الجميع في النزالات، ومستوى التنافس القوي، والالتزام الكبير لتحقيق الانتصارات ورفع اسم الإمارات عالياً في أكبر البطولات، ما يؤكد على المكانة المتقدمة التي قطعتها رياضة المواي تاي في الإمارات وجودة البرامج المعتمدة، والخطط التطويرية المتواصلة لمسيرة اللعبة".

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