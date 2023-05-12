تأجيل انطلاق «سباق دلما» التاريخي بسبب الأحوال الجوية

المصدر: وام

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قرر نادي أبوظبي للرياضات البحرية تأجيل انطلاق سباق مهرجان دلما التاريخي السادس للمحامل الشرعية إلى يوم غدٍ السبت، لعدم ملاءمة الأحوال الجوية وحالة الرياح والطقس اليوم الجمعة.

وتم تأجيل السباق بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد، ويتابع النادي بشكل دائم تفاصيل سرعة الرياح وحالة الطقس.

وكانت اللجنة المنظمة أعلنت في وقت سابق عن إمكانية إقامة السباق خلال الأيام من الخميس حتى الأحد لهذا الأسبوع، لانطلاق المنافسة التاريخية في الأجواء الأنسب للمشاركين في هذه النسخة.

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