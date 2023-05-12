المصنفون الأوائل يتقدمون نجوم «دوري البادل» في دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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كشف مجلس دبي الرياضي عن تفاصيل الدوري العالمي للبادل «وورلد بادل ليغ»، الذي يقام بالتعاون بين المجلس ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، من 8 إلى 11 يونيو المقبل في قاعة «كوكا كولا أرينا»، تحت عنوان «أعظم عرض في الملعب»، بمشاركة 24 لاعباً من المصنفين الأوائل على العالم، يمثلون 4 فرق، هي «جاغوارز»، و«بانثرز»، و«تايغرز»، و«شيتاز».

تضم قائمة اللاعبين أليخاندرا سالازار بينجوتشيا وجيما ترياي المصنّفتين في المرتبة الأولى عالمياً، إضافة إلى أريانا سانشيز وباولا خوسيماريا المصنّفتين في المركز الثالث، كارلوس ودانيال غوتيريس المصنف خامساً عالمياً، وفرانكو ستوباشوك المصنف ثامناً، وغيرهم من كبار المصنفين.

ويبلغ مجموع الجوائز المالية للدوري العالمي للبادل 826 ألف درهم، حيث سيحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على جائزة قدرها 550 ألف درهم.

بينما سيحصل الفريق صاحب المركز الثاني على 275 ألف درهم. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وراجيش بناجا رئيس «وورلد بادل ليج»، ومارك جان كار مدير عام «كوكا-كولا أرينا».

وقال سعيد حارب: «سعداء أن نقدم مرة أخرى بطولة دولية تنطلق من دبي إلى العالم، وتستقطب نخبة من أفضل اللاعبين واللاعبات المصنفين الأوائل على العالم، في العام الماضي تعاونا مع ذات المنظم، حيث تم إطلاق دوري التنس العالمي، الذي جمع نخبة من أهم اللاعبين واللاعبين، الذين تنافسوا ضمن أربع فرق، وحققت البطولة نجاحاً كبيراً على المستوى الفني والحضور الجماهيري.

واليوم نعلن عن إطلاق بطولة جديدة في رياضة البادل، وبنفس نظام اللعب، حيث سيتم تشكيل 4 فرق تضم نخبة اللاعبين واللاعبات للمنافسة على اللقب، في نفس المكان في كوكاكولا أرينا، ونحن على ثقة بأن البطولة ستحقق نجاحاً كبيراً على المستوى الفني والجماهيري والمتابعة الإعلامية، وستكون حدثاً سنوياً أساسياً في أجندة الفعاليات الرياضية في دبي».

وأضاف حارب: «رياضة البادل حققت نمواً وتطوراً كبيراً في السنوات الماضية على المستوى العالمي عموماً، وعلى مستوى دولة الإمارات خصوصاً، وأصبح لدينا منتخب قوي، أحرز لقب بطولة الخليج، ثم لقب بطولة ند الشبا الدولية.

كما أصبحت دبي ملتقى الأبطال العالميين، حيث تمت استضافة بطولة العالم بنجاح كبير في العام الماضي، ولذلك فإن بطولة دوري البادل العالمي، يمتلك جميع مقومات النجاح، وسيكون حدثاً جديداً تقدمه دبي إلى العالم».

رؤية مشتركة

قال راجيش بناجا رئيس «وورلد بادل ليج»: إن الدعم الذي توفّره مجموعة من شركائنا الاستراتيجيين المرموقين لبطولة وورلد بادل ليج الأولى، هو مصدر فخر لنا.

إن رؤيتنا المشتركة لاستضافة هذه البطولة، تنبع من تشجيع القيادات الحكيمة لدولة الإمارات العربية، التي تولي اهتماماً كبيراً لتنظيم ورعاية الأفكار البنّاءة التي تُسهم في إحياء الألعاب الرياضية التي تُبهج الجمهور الذي يعشقها، وهو ما يعزز شغفنا بها. ومن هذا المنطلق، فإن الدعم الثابت الذي نحظى به لتنظيم هذا الحدث، سوف يجعلنا نستمتع بالمنافسة الحامية والمشوّقة.

وبالتالي، فإن هذا الدعم يشجعنا على الالتزام أكثر فأكثر بالارتقاء برياضة البادل، في حين نسعى إلى جعل البطولة الشهيرة، محطّ أنظار الجميع، ولأن تصبح جزءاً من سلسلة من الفعاليات التي تزخر بها الملاعب، ومن ضمنها «العرض الأكبر في ملعب».

من جهته، أكد مارك جان كار مدير عام «كوكا-كولا أرينا»: «نحن ملتزمون باستقطاب أكثر الألعاب الرياضية حماسة، والأنشطة الترفيهية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. لذا، فإن استضافة هذا الحدث للمرة الأولى، يشكل شهادة على تفانينا في السعي إلى تحقيق هذا الهدف.

نتطلع إلى استقبال مشجعي رياضة البادل من مختلف أنحاء العالم، ليحلّوا ضيوفاً على حلبتنا الفريدة من نوعها، والاستمتاع بمشاهدة الأداء الرياضي المذهل، واكتشاف مهارات هؤلاء اللاعبين الذين ينتمون إلى النخبة.

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