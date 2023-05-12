سعيد بن مكتوم: البطولة تعزز معايير اللعبة وترتقي بمستوى اللاعبين

المصدر: دبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للبادل، الذي يتولى إدارة فعاليات رياضة البادل في جميع أنحاء دولة الإمارات، عن انطلاق الجولتين الثالثة والرابعة من بطولة المشرق للبادل 2023، التي تُقام في إطار فعاليات النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية.

وتضم سلسلة من البطولات المجتمعية المخصصة للهواة، وتأتي استضافة الجولتين الجديدتين في عجمان، والشارقة الشهر الجاري، عقب النجاح اللافت، الذي شهدته الجولة الثانية من البطولة.

وقال الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل: «تؤكد بطولة المشرق للبادل 2023 التزامنا بتطوير الرياضة على الصعيد الوطني، وتسلط الضوء على أهداف اتحاد الإمارات للبادل المتمثلة في تعزيز معايير اللعبة، والارتقاء بمستوى اللاعبين والجهات المنظمة والأندية، بالإضافة إلى دعم رؤية الدولة في نشر ثقافة الرياضة، وإرساء نمط حياة نشط وصحي.

بداية

ويمكن لعشاق البادل تقديم طلباتهم حالياً للمشاركة في جولات بطولات اتحاد الإمارات للبادل التصنيفية، ما يتيح لهم فرصة الفوز بمجموعة من الجوائز القيمة.

وتنطلق اليوم الجولة الثالثة من البطولة المرتقبة، والتي تتضمن منافسات فئة UAEPA100 للرجال، في نادي بادل أرينا في الشارقة، وتشهد البطولة مشاركة مجموعة من أفضل اللاعبين الهواة من مختلف أنحاء العالم للتنافس على مجموعة من الجوائز القيّمة.

حيث يحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية قدرها 12 ألف درهم إماراتي، في حين يحصل الفريق الفائز بالمركز الثاني على 6 آلاف درهم إماراتي، ويحظى أصحاب المركزين الثالث والرابع بجائزة تبلغ ألفي درهم إماراتي لكل منهما. وتقام جولة البطولة الرابعة منافسات فئة UAEPA10 للرجال، في نادي بادل سكوير في عجمان.

وتنطلق الجمعة المقبل، ويحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية قدرها 4 آلاف درهم إماراتي، في حين يحصل الفريق الفائز بالمركز الثاني على 3 آلاف درهم إماراتي، ويحظى أصحاب المركزين الثالث والرابع بجائزة تبلغ ألف درهم إماراتي لكل منهما.

وحققت بطولة المشرق للبادل 2023 نجاحاً كبيراً في الجولتين الأولى والثانية، اللتين شهدتا مباريات قوية وحضوراً جماهيرياً لافتاً.

ومع اقتراب موعد انطلاق الجولتين الجديدتين في عجمان والشارقة نؤكد التزامنا بتعزيز مزايا المشاركة، والأجواء التنافسية خلال جولات البطولة المقبلة، ويسرنا أن نشهد زيادة عدد الممارسين ممن يشاركوننا شغفنا بهذه الرياضة في دولة الإمارات، التي ترسخ مكانتها وجهة مفضلة لعشاق البادل من مختلف أنحاء العالم».

وتتألف البطولة من ضمن 20 مسابقة موزعة على ثمانية أسابيع، اعتباراً من شهر فبراير وحتى شهر ديسمبر، ويصل مجموع جوائز الموسم الأول منها إلى 350 ألف درهم إماراتي، وتستضيف 6 أندية في دبي وأبوظبي والشارقة وعجمان المنافسات، ما يتيح الفرصة للاعبين في جميع أنحاء الدولة للمشاركة، وصقل مهاراتهم.

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