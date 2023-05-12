دبي البحري يحتفي بـ«التجديف» بعد الإنجاز الآسيوي

المصدر: دبي - البيان

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احتفى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بأصحاب الإنجازات، نجوم منتخبنا الوطني الحاصل على ثلاث ميداليات ملونة في مشاركته الأولى، ضمن البطولة الآسيوية للتجديف الشاطئي، والتي جرت نهاية الشهر الماضي في تايلاند.

وقدم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لعناصر المنتخب والجهاز الفني ميداليات تقديرية.

وكان المنتخب الوطني للتجديف الحديث قد حقق في مشاركته الآسيوية ثلاث ميداليات ملونة هي: فضية فردي، عبر اللاعب أحمد خميس الحمادي، وبرونزيتا زوجي الرجال، عبر الثنائي حمد سعيد المطروشي، وخميس غانم الشامسي، وزوجي الشباب، عبر الثنائي زايد عبيد الشامسي، وسلطان أحمد الشامسي.

وقام محمد عبدالله العبيدلي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، يرافقه محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بتقليد أفراد بعثة المنتخب الميداليات التقديرية.

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