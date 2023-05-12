راشد الظاهري «الأصغر» في «الفورمولا 4»

المصدر: إيطاليا - وام

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يعدّ راشد الظاهري سائق الفورمولا 4 أصغر سائق على حلبة ميسانو بإيطاليا ضمن الجولة الثانية من بطولة الفورمولا 4 الإيطالية، وحقق البطل الإماراتي (15 عاماً) عدداً كبيراً من النقاط على متن سيارته التابعة لفريق بريما المدعومة من رعاته الأساسيين؛ شركة هواوي، بنك أبوظبي الأول وياس هيت، واحتفل باحتلاله المركز الثامن في الانطلاقة بالسباق الثالث في التصفيات النهائية، وبفارق أقل من ثانية واحدة عن متصدر السباق، حيث جاء ضمن أفضل 10 سائقين.

وقال راشد الظاهري: «خلال فترة السباق كان الطقس رائعاً لنا، وسباقات الفورمولا 4 مختلفة تماماً عن سباقات الكارتينج، وفي كل مرة أدخل فيها إلى الحلبة أشعر أنني في مكاني المفضل».

وتابع الظاهري: «فخور بفريق بريما ريسينج والعمل الذي تمكنا من القيام به معاً، لدينا أسبوعان لمعالجة الدروس من ميسانو والتعلم منها، وسنندفع قدماً طوال الوقت للحصول على نتائج أفضل».

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