الإمارات ومنغوليا في مونديال الجودو اليوم

المصدر: الدوحة - وام

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تشهد بطولة العالم للجودو في الدوحة مواجهة بين الإمارات ومنغوليا، اليوم، ويلتقي لاعب منتخبنا ظافر آرام مع باتخياج غونشي في منافسات الوزن الثقيل، تحت وزن 100 كلغم، فيما يختتم منتخبنا مشاركته بالبطولة غداً، بمواجهة معروف ماجو مع بطل كوريا كاجورا كوكورو، في وزن فوق 100 كلغم.

وكان طلال شفيلي لاعب المنتخب، خسر أمام دي فيت فرانك بطل هولندا وأوروبا في وزن تحت 81 كلغم في واحدة من أطول مباريات البطولة، حسمت المواجهة بوقت إضافي استغرق 5 دقائق، لتكافؤ المستوى وجاء فوز اللاعب الهولندي، بقرار من حكام الطاولة بمنح لاعبنا الإنذار الثالث الذي أبعده من المباراة.

واحتفظ منتخب اليابان بصدارته للبطولة برصيد 8 ميداليات ملونة (3 ذهبيات وفضيتان و3 برونزيات)، وتقدم منتخب فرنسا للمركز الثاني برصيد 4 ميداليات (ذهبية واحدة وفضية واحدة وبرونزيتان)، وجاء منتخب كندا ثالثاً برصيد ذهبية واحدة وبرونزية واحدة.

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