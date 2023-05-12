الفجيرة تحتضن مونديال المبارزة للسيدات 19 الجاري

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أكملت إمارة الفجيرة جاهزيتها لاستضافة مونديال المبارزة للسيدات لسلاح الايبيه، بمشاركة 180 لاعبة، يمثلن 40 دولة، وذلك في الفترة من 19 وحتى 21 مايو الجاري، وتقام البطولة في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

جاء الإعلان عن تفاصيل الحدث في مؤتمر صحافي نظمه نادي الفجيرة للفنون القتالية، تحدث خلاله الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة رئيس اتحاد التايكواندو، الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للمبارزة، وعلي جابر المرزوقي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمبارزة، ونادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية.

وقال الدكتور أحمد حمدان الزيودي: للمرة الأولى تستضيف إمارة الفجيرة هذا الحدث الكبير في لعبة المبارزة على مستوى السيدات، لافتاً إلى الرعاية الكريمة من قبل سمو ولي عهد الفجيرة، والذي وجه بتسخير كل الدعم لإنجاح البطولة.

من جهته أكد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أن هذه البطولة تعد من أهم وأكبر بطولات العالم لسلاح الايبيه للفتيات في سلاح المبارزة، وأن ما تحظى به البطولة من مشاركات، وإقبال كبير يدل على نجاح البطولة قبل انطلاقها، وأضاف: نشكر سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه ومتابعته الدائمة، ونثق بأن كل الوفود سترى وتشهد بطولة عالمية متميزة، حيث إن الهدف الرئيس من البطولة هو وضع الإمارات في خريطة العالم في رياضة المبارزة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز