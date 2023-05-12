نزال مرتقب بين القيسي وآرنيت في «دولية محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي- البيان

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يترقب عشاق بطولة محاربي الإمارات بشغف كبير المواجهة الفاصلة في وزن الريشة للنسخة الدولية التي ستجمع بين البطل العربي الأردني علي القيسي ومنافسه الكندي جيسي آرنيت في النزال الرئيسي من النسخة الدولية 42 للبطولة المقرر إقامتها يوم السبت 20 مايو الجاري في صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي.

وتكتسي مواجهة القيسي- آرنيت الطابع الثأري بعد أن كان الثنائي التقيا مرتين سابقتين كانت أولاهما في محاربي الإمارات 30 وانتهى النزال بفوز آرنيت بالضربة الفنية القاضية نظراً لجرح غائر تعرض له القيسي خلال النزال وأسفر عن تتويج آرنيت بلقب البطولة، بينما تجددت المواجهة في النسخة 33 ونجح القيسي في الثأر وجاء فوزه عن طريق إخضاع آرنيت في ثالث جولات اللقاء.

وفي بقية النزالات يشهد الحدث الرئيسي المشترك مواجهة بين اثنين من أبرز مقاتلي وزن الوسط هما البرازيلي جوسيلينو فيريرا والإيراني أمير فضلي لتحديد مركز الصدارة لهذا الوزن وتتويج بطل محاربي الإمارات في وزن الوسط. هذا وسيتم الإعلان عن باقي نزالات هذه النسخة على مدار الأيام المقبلة التي تتضمن مقاتلين من أكثر من 15 جنسية من حول العالم.

فيما تشهد النسخة العربية 11 من محاربي الإمارات 41 المحدد لها مساء الجمعة المقبل، العديد من التحديات على رأسها المواجهة النارية بين اللبناني محمد العسيلي والمصري أحمد سامي في الحدث الرئيسي لهذه النسخة.

ومن جانبه أكد فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة أن كل التحضيرات اكتملت للنسختين الدولية والعربية، مشيراً إلى أنهم يعملون على أن مواصلة التميز ومنافسة أنفسهم من خلال إخراج النسختين في أبهى حلة مؤكداً أن الإثارة في النزالات ستكون مضمونة.

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