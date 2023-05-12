125 محملاً تتنافس على لقب سباق دلما اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ينطلق اليوم سباق مهرجان دلما التاريخي السادس للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، بمشاركة أكثر من 3000 بحار ونوخذة على متن 125 محملاً.

وينطلق السباق في السادسة صباحاً من جزيرة دلما، مروراً بجزيرة غشة، وأم الكركم، والفطاير، والبزم، والفيي، ومروح، وأخيراً جزيرة جنانة قبل الرسو على شاطئ مدينة المغيرة بمنطقة الظفرة، ويمتد لمسافة 125 كم.

ويمر المتسابقون خلال بوابة عبور، تقع بين جزيرتي البزم والفطاير، على بعد مسافة 65 كم من الانطلاقة، وتمثل هذه الجزر محطات مهمة للنواخذة والبحارة، حيث ينظم السباق نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بمتابعة من مجلس أبوظبي الرياضي.

ويصل إجمالي الجوائز العينية والنقدية للسباق إلى 30 مليون درهم، وتتوزع على المراكز من الأول وحتى 120، ويحصل البطل على 1.3 مليون درهم، والوصيف على مليون درهم، والثالث على 800 ألف درهم، والرابع على 700 ألف درهم، والخامس على 650 ألف درهم، كما تم تخصيص 3 سيارات للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

شكر

وتوجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وأثنى على دعم سموه للسباق، الذي أصبح له مكانة خاصة وقوية لدى النواخذة والبحارة، منذ انطلاقته الأولى في 2017.

كما وجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رسالة شكر لكل النواخذة المشاركين بالسباق، والحاضرين في صناعة هذه الملحمة التاريخية، وقال: «نتابع انطلاق السباق والتحدي للفوز بلقب النسخة السادسة، ونؤكد أن كل المشاركين أحرزوا الفوز بالوجود في هذه المنافسة البحرية التراثية العزيزة على قلوب الجميع». وثمن اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، التوجيهات والحرص الكبير، الذي توليه القيادة الرشيدة لاستدامة التراث الإماراتي، والتشجيع على ممارسته، والترويج له، وترسيخ قيمه ونقله للأجيال.

وأضاف: إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عزز الوعي بالقيمة، التي يحملها التراث الثقافي الإماراتي، والسباقات البحرية التراثية، حيث يمثل هذا السباق حدثاً مميزاً للاحتفاء بالتراث البحري للدولة، ومسيرتها التاريخية، ويعزز أجندة فعاليات أبوظبي الثقافية والتراثية.

نجاح مستمر

وقال أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية: «إن انطلاق الحدث التاريخي هو استمرار للنجاح الكبير للسباق الأطول، والرسالة التعريفية للموروث البحري الإماراتي إلى العالم، وما تمتلكه من مخزون هائل في هذا الجانب».

وأضاف: «إن السباق يأتي في القمة بما يحمله من القيم الراسخة، والريادة البحرية للدولة، من خلال رحلة تراثية وتاريخية». وأكد ماجد المهيري مدير إدارة السباقات في نادي أبوظبي للرياضات البحرية أن اللجنة المنظمة أكملت التحضيرات التنظيمية والفنية واللوجستية.

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