الدوري العالمي للبادل ينطلق في دبي 11 يونيو

المصدر: وام

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ينظم مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، من 8 إلى 11 يونيو المقبل، في "كوكاكولا أرينا دبي" منافسات الدوري العالمي للبادل "وورلد بادل ليج"، بمشاركة 24 لاعباً من المصنفين بالمراكز الأولى عالميا.

وتقدم "وورلد بادل ليج" جوائز نقدية قدرها 825 ألف درهم للفائزين، حيث يحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على 550 ألف درهم، والثاني على 275 ألف درهم.

وتم الإعلان عن تفاصيل البطولة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله سعيد حارب أمين عام المجلس، وراجيش بناجا رئيس "وورلد بادل ليج"، ومارك جان كار مدير عام "كوكا-كولا أرينا".

ويشهد الدوري الأول من نوعه في العالم منافسة بين 24 من أفضل لاعبي البادل ضمن 4 فرق؛ هي "ذا جاكوارز" و"ذا بانثرز" و"ذا تايجرز" و"ذا شيتاز".

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي : "نحن سعداء أن نقدم مرة أخرى بطولة دولية تنطلق من دبي إلى العالم وتستقطب نخبة من أفضل اللاعبين واللاعبات بمن فيهم مجموعة من المصنفين بالمراكز الأولى عالميا".

وأوضح أن رياضة البادل حققت نموًا وتطورًا كبيرًا في السنوات الماضية على المستوى العالمي عامة وعلى مستوى دولة الإمارات خاصة، وأصبح لدينا منتخب قوي أحرز لقب بطولة الخليج ثم لقب بطولة ند الشبا الدولية، كما أصبحت دبي ملتقى الأبطال العالميين، واستضافت بطولة العالم بنجاح كبير العام الماضي، ولذلك فإن دوري البادل العالمي يمتلك جميع مقومات النجاح، وسيكون حدثًا جديدًا تقدمه دبي إلى العالم".

وقال راجيش بناجا : " الدعم الذي يوفّره عدد من شركائنا الاستراتيجيين للبطولة، مصدر فخر لنا. نسعى لجعل البطولة الشهيرة محطّ أنظار الجميع وأن تصبح جزءاً من سلسة من الفعاليات التي تزخر بها الملاعب".

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