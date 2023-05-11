«ضباط شرطة دبي» يستضيف «دولية ألعاب القوى» غداً

المصدر: (دبي - البيان)

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ينظم اتحاد الإمارات لألعاب القوى البطولة الدولية لفئتي الرجال والسيدات غداً، في نادي ضباط شرطة دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي. وتقام البطولة المصنفة بالمستوى «إيه» من الاتحاد الدولي لألعاب القوى لأول مرة بالإمارات، وتعتبر ثاني أكبر بطولة على مستوى غرب آسيا والخليج، بعد الدوري الماسي في قطر، وتشهد البطولة مشاركة 200 لاعب يمثلون 22 دولة.

وتوجه ناصر عاشور، الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى، بالشكر والتقدير إلى القيادة العامة لشرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، على تعاونهما في شتى البرامج والمبادرات الداعمة لتطوير رياضة ألعاب القوى، مشيراً إلى أن البطولة الدولية تتوّج جهود الرؤى التشاركية لتطوير المستوى الفني، وجذب نخبة اللاعبين حول العالم في رياضة ألعاب القوى، لا سيما أنها تلبي المعايير الدولية.

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