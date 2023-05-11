منتخبنا للمواي تاي يواصل التألق في مونديال بانكوك

المصدر: بانكوك - البيان

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واصل منتخبنا الوطني للمواي تاي تألقه ونتائجه المميزة في بطولة العالم للمواي تاي المقامة في بانكوك.

ونجح 3 من لاعبي المنتخب في التأهل للأدوار النهائية من البطولة ، حيث افتتحت مشوار الانتصارات اللاعبة زينب حمادة بفوزها المميز في نزال المربع الذهبي ضمن وزن تحت 60 كجم على اللاعبة السويدية ميليا كوفيستو، كما نجح إبراهيم بلال من تحقيق فوز رائع على اللاعب اليوناني بيتروس ساهو في نزالهما ضمن وزن تحت 63.5 كجم ورافقه محمد مرضي الذي حقق فوزاً مهماً على اللاعب الفلسطيني عامر املي في مواجهة نصف النهائي ضمن وزن 67 كجم. وحصد منتخبنا الوطني ميداليتين برونزيتين عن طريق محمد التويزي الذي حالت الإصابة دون تأهله للنهائي، بجانب سلامة الجنيبي التي حصدت برونزية وزن 75 كجم.

مستويات قوية

من جهته أكد ياسر سالم الساعدي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي والكيك بوكسينغ رئيس بعثة منتخبنا الوطني في بطولة العالم، أن المستويات الفنية التي تشهدها البطولة العالمية في تايلاند تعد الأقوى والأفضل من بين كل بطولات العالم في ظل مشاركة 102 دولة والتحضيرات الكبيرة للمنتخبات والأداء الكبير من قبل نخبة أبطال العالم، معرباً عن ارتياحه الكبير للنتائج التي يحققها منتخبنا الوطني في البطولة ونجاحهم بتأهل 3 لاعبين للأدوار النهائية والحصول على برونزيتين وما تمثله من مكسب مهم في المرحلة الحالية.

وقال: سعداء بالأداء المميز في الكرنفال العالمي، ولا بد أن نشير أن لاعبينا وجهازنا الفني والإداري كانوا على قدر المسؤولية في الحدث العالمي، وقدموا صورة ومستوى مرموقاً في البطولة، في ظل دعم وتوجيهات عبد الله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد، ودوره الكبير في تشجيع المنتخب للوصول بأعلى المراتب في البطولة العالمية، مضيفاً: ثقتنا كبيرة بلاعبينا الذي تأهلوا للنهائيات، ونشيد بمستوياتهم الكبيرة ونتطلع معهم لتحقيق إنجازات مهمة والعودة لأرض الوطن بالذهب.

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