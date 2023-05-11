المقصيد: الإمارات تميزت في استضافة «عمومية الرياضة الجامعية»

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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قدم فيصل المقصيد رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي، الشكر لدولة الإمارات وقيادتها، على نجاح فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية ، التي استضافتها دبي، بفضل الدعم الكبير الذي قدمته الإمارات من خلال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، والشيخ سهيل بن بطي سهيل آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة- أمين عام الاتحاد الرياضي الجامعي.

وأشار المقصيد، إلى أن نجاح علي مسري الظاهري المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية للفترة 2023 - 2027، إضافة كبيرة للاتحادات الخليجية والعربية على المستوى القاري، بالإضافة إلى الدكتور خالد المزيني من المملكة العربية السعودية، ويعد التمثيل الخليجي في المكتب التنفيذي، بداية للتطلع لحصد مناصب أكبر خلال الدورة المقبلة، ما يصب في تطوير ودعم الرياضة المدرسية والجامعية الخليجية.

وقال المقصيد: جاءت مشاركة الكويت في اجتماعات الجمعية العمومية الأخيرة، التي عقدت في دبي، بعد غياب 8 سنوات عن المشاركة في فعاليات وأنشطة الاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية، والتصويت على اختيار أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، وبوجود الوفد الكويتي نجحنا في لم شمل عرب آسيا، وتوحيد الصفوف خلال الانتخابات، من خلال الاجتماعات الجانبية التي تمت قبل الانتخابات، وكان لنا دور كبير في ذلك، وأسفر هذا الأمر عن تحقيق ثلاثة مقاعد في المكتب التنفيذي.

وأضاف رئيس الاتحاد الكويتي المدرسي والتعليم العالي، أن وفد الكويت نجح في فتح قنوات اتصال مع عدد من الاتحادات الآسيوية، كبداية لإبرام اتفاقيات تعاون خلال الفترة المقبلة، لتبادل الخبرات على مستوى الكوادر الفنية والإدارية، من أجل رفع مستوى كوادر الاتحاد الكويتي على مستوى التعليم المدرسي والجامعي، ما يصب في مصلحة أبنائنا الطلاب والطالبات، ويأتي في مقدمهم الاتحاد الإماراتي، الذي يملك رؤية كبيرة، بوجود 28 نشاطاً فردياً وجماعياً، وهو ما يتوافق مع استراتيجية الاتحاد الكويتي، مواهبنا في مدارسنا 2021 - 2026، ونستعد حالياً للموسم الثالث من الاستراتيجية، بالإضافة إلى العمل على تطوير دورة الألعاب الرياضية الثالثة ، بعدما حققت نجاحاً كبيراً في النسختين الماضيتين.

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