مؤتمر الإمارات للطب الرياضي ينطلق السبت

المصدر: دبي-البيان

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أكملت جمعية الإمارات للتأهيل والطب الرياضي الاستعدادات لتنظيم النسخة الأولى من مؤتمر الإمارات للطب الرياضي الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وبدأت الوفود بالوصول إلى دبي من مختلف مناطق العالم للمشاركة في المؤتمر الذي ينطلق يوم بعد غدٍ ويستمر لمدة يومين في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية (MBRU) في المدينة الطبية بدبي حيث يصل عدد المشاركين فيه من دولة الإمارات ومختلف دول العالم أكثر من 500 شخص من المختصين في علوم الطب الرياضي وتأهيل الرياضيين وصانعي المعدات المتخصصة في هذا المجال من 30 جنسية مختلفة.

وقال الدكتورعبد الله الرحومي، رئيس جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل ورئيس المؤتمر: نهدف إلى توفير منصة عالمية رئيسية تستعرض التطورات وأفضل الممارسات العالمية في التخصصات المتعددة للطب الرياضي لتطوير المجال الطبي الرياضي في الدولة عن طريق حضور نخبة عالمية من المتحدثين على مستوى العالم في دبي، كما يعد تنوع المحاضرات في هذا المؤتمر جاذباً لجميع المهتمين في الرياضة من إداريين ومدربين وأطباء ومعالجين مما يجعله مرجعاً مهماً في الدولة للطب والرياضة، كما تتميز النسخة الأولى من المؤتمر بقسمين مهمين من الطب الرياضي تتم مناقشتهما بتركيز أكبر، وهما طب كرة القدم والرياضة النسائية وسيقوم نخبة من المتحدثين بإلقاء المحاضرات في هذين القسمين، وأيضاً تسليط الضوء على عدة مواضيع ذات أهمية وصلة بالرياضة ومناقشة الابتكارات المتعددة فيها مثل الاختبارات الجينية لتحديد نوع الرياضة للاعبين (علم ما فوق الجينات أو علم التخلق المتوالي) والذكاء الاصطناعي والطب التجديدي والعديد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة التي تهم المتخصصين في الطب الرياضي والرياضة«.

وختم الرحومي:«سيضم المؤتمر أيضاً معرضاً مصاحباً نهدف من خلاله إلى تسليط الأضواء على أحدث التقنيات في الطب الرياضي».

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