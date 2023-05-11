«السلة» يعلن موعد مباريات أغلى الكؤوس

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن اتحاد الإمارات لكرة السلة، عن المواعيد الجديدة لمباريات الأدوار ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة السلة لمرحلة الرجال، والتي تنطلق فعالياتها بعد غدٍ، بمشاركة 7 فرق، هي شباب الأهلي، والشارقة، والوحدة، والوصل، والبطائح، والظفرة، والنصر.

وتقام جميع المباريات في توقيت واحد (الساعة 7:30 مساء)، بنظام خروج المغلوب. ويلتقي يوم السبت المقبل في ربع النهائي، شباب الأهلي مع البطائح على ملعب الوصل، والوصل مع الوحدة على ملعب النصر، والنصر مع الظفرة على ملعب الجزيرة.

وتقام مباراتا نصف النهائي يوم الجمعة، 19 مايو الجاري، حيث يلتقي الفائز من مباراة شباب الأهلي والبطائح، مع الفائز من مباراة الوصل مع الوحدة، فيما يلتقي بالمباراة الثانية فريق الشارقة، الذي منحته القرعة بطاقة العبور المباشر إلى نصف النهائي، مع الفائز من مباراة النصر مع الظفرة. ويتم تحديد ملاعب نصف النهائي لاحقاً، فيما تقام المباراة النهائية يوم 26 مايو الجاري، وسيتم تحديد ملعبها أيضاً لاحقاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز