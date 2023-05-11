«دبي للألعاب الرقمية» يطلق «تحدي ماين كرافت»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، عن إطلاق مبادرة «الألعاب التعليمية» عبر «تحدي ماين كرافت التعليمي» Minecraft في الدورة الثانية للمهرجان، والتي من شأنها إحداث تحول بالتعليم في الإمارات، وكذلك الإسهام في إلهام وزيادة اهتمام الطلبة بالتعلم عن طريق مفهوم مبتكر وممتع.

ويقام مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 21 حتى 25 يونيو، وبإمكان الطلبة حضور الأنشطة والفعاليات التعليمية يومي 21 و22 يونيو، تتبعها المنافسات النهائية لـ«تحدي ماين كرافت التعليمي» في المدارس المسجلة خلال شهري مايو ويونيو للطلاب من عمر 7 سنوات وما فوق، ويتنافسون في فرق مكونة من ثلاثة أفراد للوصول إلى النهائي. وتبث مباشرة من جيم إكسبو يوم 22 يونيو المقبل.

وتحظى لعبة «ماين كرافت» باهتمام واسع في دولة الإمارات إلى جانب انتشارها في جميع أنحاء العالم، وتجذب اهتمام اللاعبين من جميع الفئات العمرية.

فخر

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «نفخر بدعم النمو الاقتصادي لدبي من خلال مبادرات وحملات مبتكرة مثل «الألعاب التعليمية»، كجزء من الدورة الثانية من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، حيث يتزايد الاهتمام بالألعاب كوسيلة مهمة للتعليم وتعزيز المهارات، ونحن سعداء بأن نكون الرواد في هذا التوجه على مستوى الدولة. وإننا ندعو جميع المدارس والطلاب في الإمارات للمشاركة في هذا البرنامج، الذي سيرسم ملامح مستقبل التعليم في دبي، كما أشجع الجميع للانضمام إلينا وتسجيل الاهتمام».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز