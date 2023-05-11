بداياتي في الراليات كانت بتنظيف السيارات

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد الأمريكي مات كودي أنه يتطلع إلى المشاركة في فعالية سباق السيارات العملاقة «مونستر جام» التي تنطلق في أبوظبي بعد غدٍ وتستمر لمدة يومين، مشيراً إلى أنها أول جولة دولية يخوضها خارج الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتعود فعالية مونستر جام إلى أبوظبي لأول مرة منذ عام 2013، وهي سباقات مثيرة بالسيارات العملاقة والتي تتضمن حركات بهلوانية وتحدي المهارات والأسلوب الحر والدوران والسباق بين السائقين المشاركين.

وقال كودي لـ «البيان»: بدايتي مع «مونسترجام» كانت عام 2012، وخضت أول منافسة رسمية له في عام 2015، لتنطلق بعدها مسيرتي الاحترافية في هذا النوع من رياضة السيارات.

وأضاف:«كانت بداياتي متواضعة وعملت خلالها بمسح الأرضيات وتنظيف السيارات، ثم جاءت انطلاقتي مع فريق مونستر جام كسائق مستقل عندما كنت في الـ 14 من عمري، ولطالما جذبتني سباقات السيارات، وأردت المشاركة في هذه الفعالية على وجه الخصوص وقيادة هذه الشاحنات الرائعة منذ طفولتي».

هدف

وواصل كودي: «أتطلع للمشاركة في الفعالية لأول مرة في دولة الإمارات ومدينة أبوظبي وتقديم عرض استثنائي للسرعة والمهارة أمام عشاق هذه الرياضة».

وتابع: «أتطلع للاستمتاع بالتجارب الاستثنائية التي سمعت عنها في أبوظبي التي تشتهر بطابع تنفرد به عن باقي مدن العالم، ولكن أتخيل عندما انضممت إلى هذه الرياضة أن تتاح لي فرصة المنافسة في هذا المكان المميز، حيث تشتهر دولة الإمارات باستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى».

وعن تحضيراته لـ «مونستر جام» في أبوظبي أشار كودي إلى أنه جاهز للفعالية ولتقديم أفضل ما لديه.

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