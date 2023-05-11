«الجودو».. مواجهة من الوزن الثقيل في المونديال

المصدر: (الدوحة - البيان)

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تنطلق اليوم منافسات الوزن الثقيل ضمن بطولة العالم للجودو، المقامة حالياً بالدوحة، بمشاركة 657 لاعباً ولاعبة من 99 دولة، والبالغ جوائزها المالية مليون يورو.

ويخوض لاعبنا جريجوري أرام منافسات وزن تحت 90 كجم أمام المصري حازم علي، وتشهد تصفيات هذا الوزن مشاركة 58 لاعباً. ومع ختام الجولة، احتفظ منتخب اليابان بصدارته للترتيب العام للبطولة برصيد 7 ميداليات (3 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين)، وحل في المركز الثاني منتخب كندا برصيد ذهبية واحدة وبرونزية واحدة، وفي المركز الثالث منتخب إسبانيا بميدالية ذهبية واحدة.

واعتمد الاتحاد الدولي للجودو مشاركة 18 دولة في منافسات بطولة «الفرق المختلطة»، التي تقام يوم 14 مايو الحالي ضمن فعاليات البطولة الحالية، حيث يمثل الفرق العربية والأفريقية منتخب المغرب المكون من 12 لاعباً ولاعبة.

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