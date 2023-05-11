أبوظبي بيئة محفزة لممارسة الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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يشعر لاعبو الجوجيتسو بحب كبير تجاه أبوظبي، حيث تعد وطناً ثانياً لهم، وملاذاً رياضياً يستقطب أفضل الرياضيين على مستوى العالم.

وباتت بطولات غراند سلام للجوجيتسو المقامة في أبوظبي، وتنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP، هدفاً يسعون جاهدين للمشاركة فيه، وتحقيق نجاحاتهم، إذ تجد في قلب أبوظبي مجمعات رياضية متطورة، وبيئة رياضية آمنة، تسهم بشكل كبير في تطوير رياضة الجوجيتسو، ويقدم المجتمع الرياضي المحلي في أبوظبي، دعماً غير محدود للرياضيين.

وعلى هامش بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، التي اختتمت جولاتها مؤخراً بصالة مبادلة أرينا خلال الفترة ما بين 5 - 7 مايو، نظمت اللجنة المنظمة للبطولة حملة إعلامية للترحيب بالأبطال والمشاركين، حيث تم رفع هاشتاق باللغة الإنجليزية #Welcome_Home «أهلا بكم في وطنكم»، إذ حقق تفاعلاً كبيراً ونجاحاً ملحوظاً في نشر روح الضيافة والترحاب، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، ولاقى استجابة رائعة من الجماهير واللاعبين والمنظمين.

وتمكن الهاشتاق من إظهار حماس المجتمع المحلي وترحيبه بالأبطال والضيوف الكرام، الذين حلوا ضيوفاً في العاصمة الإماراتية، وتفاعلت الشخصيات البارزة واللاعبون المشاركون في البطولة مع الحملة، حيث نشروا تغريدات وصوراً وفيديوهات ترحب بالأبطال، وتعبر عن امتنانهم لاستضافتهم في وطنهم الثاني، وقدمت هذه المشاركات رسالة قوية عن الضيافة والترحاب التي تتمتع بها أبوظبي وشعبها الكريم.

كما عبّر لاعبو الجوجيتسو عن محبتهم وامتنانهم لعاصمة الرياضة أبوظبي، التي يرون أنها بمثابة وطنهم الثاني، حيث يجدون فيها الدعم والتشجيع والمنافسة العالمية.

وإن حبهم واعتبارهم لأبوظبي، ينعكس في حضورهم المتواصل في بطولات غراند سلام للجوجيتسو، وغيرها من البطولات والفعاليات التي تنظمها AJP، حيث يتنافس نخبة من أفضل اللاعبين لتحقيق ألقاب البطولة، ويسعون لتحقيق النجاحات فيها، وتحطيم الأرقام القياسية، ومن خلال تنظيم هذه البطولات، تتجلى الرؤية الرياضية المتقدمة، والاهتمام الكبير بتطوير رياضة الجوجيتسو على المستوى العالمي.

حب حقيقي

وقال البرازيلي أدريانو أروخو، الحاصل على ذهبية أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو في جولة العاصمة: «أبوظبي هي المكان الذي أجد فيه الحب والتقدير الحقيقي، عشت فيها 8 سنوات، وسعيد جداً بوجودي هنا، وإن مجتمع الجوجيتسو هنا يشعرني وكأنني مع عائلتي الثانية».

وأضاف: «نحن نتعاون وندعم بعضنا البعض، ونتشارك نفس الأحلام والأهداف والشغف والتحديات، وأنا فخور جداً بأن أكون جزءاً من هذا المجتمع الرائع».

سعادة

وعبّرت اللاعبة جو مان الصينية، عن سعادتها البالغة في المشاركة بالبطولة قائلة: «أبوظبي مدينة رائعة، ولقد شعرت بالترحيب والراحة في كل مرة أزور فيها هذه المدينة الجميلة. أشعر بالراحة والثقة أثناء المشاركة في البطولات هنا، أحب رؤية الجماهير المتحمسة والمحبة لهذه الرياضة في أبوظبي، وأنا ممتنة للغاية للفرصة التي تمنح لي للعب في العاصمة الجميلة».

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