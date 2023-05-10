اختيار 12 لاعبا ولاعبة لتمثيل الإمارات في"آسيوية سنغافورة"

المصدر: وام

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أعلنت اللجنة الفنية في اتحاد الإمارات للقوس والسهم اختيار 12 لاعباً ولاعبة لتمثيل منتخب الإمارات في بطولة آسيا - المرحلة الثانية - التي تستضيفها سنغافورة من 3 إلى 11 يونيو المقبل.

وخضع اللاعبون واللاعبات للاختبار الوطني الأول في نادي شرطة الشارقة على مدى 6 و7 مايو الحالي، لانتقاء العناصر التي تمثل المنتخب في البطولة الآسيوية، حسب معايير الكفاءة التي تعزز الخيارات الجيدة، والقادرة على التمثيل المشرف للدولة في البطولة.

وضمت القائمة التي وقع عليها الاختيار ناصر السدراني من " نادي الفجيرة للفنون القتالية"، وعبدالله عبيد الكتبي" من نادي المدام الثقافي الرياضي"، وعبيد حسن الحمادي، ومحمد صالح مبارك من " نادي الشارقة الرياضي"، ويوسف حسن الحوسني من " نادي دبي آرشر"، وأيوب قاسم عبدالكريم من " نادي دبي لأصحاب الهمم"، وعائشة جاسم آل علي من " نادي الثقة للمعاقين"، ومها عبدالرحيم الحوسني، وحصة يعقوب العوضي، وآمنة يوسف العوضي من " نادي سيدات الشارقة"، وجمانة النجار من " نادي دي آرشر"، وروضة يوسف العوضي من" نادي أبوظبي للقوس والسهم".

وأكد عادل الحمادي، عضو مجلس ادارة اتحاد الإمارات للقوس والسهم رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات، أهمية الاستعداد للمرحلة المقبلة، لتعزيز حظوظ المنتخب في المنافسة على النتائج الإيجابية التي تعكس قيمة التطور الذي حققته اللعبة إثر التطور اللافت في المستوى الفني للاعبين واللاعبات.

وأشار إلى أن الدور الكبير الذي تضطلع به الأندية في التفاعل والتعاون مع اتحاد القوس والسهم، في الارتقاء بقدرات اللاعبين وتوفير البيئات الحاضنة لتطوير مهاراتهم، ودعم طموحاتهم لتحقيق أفضل مستوى من الجاهزية للوصول باللعبة إلى المستويات الجيدة على الصعيدين القاري والدولي.

وأوضح الحمادي أن المرحلة المقبلة ستشهد تدريبات متنوعة بإشراف المدرب البريطاني مايكل بيرت، لرفع جاهزية المنتخب قبل السفر إلى سنغافورة.

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